Det nye psykiatribygget begynner å ta form

Nyheter

Det forteller Helse Nord-Trøndelag på sin offisielle Facebook-side.

– Psykiatriløftet på Sykehuset Levanger begynner å ta form både utvendig og innvendig. Arbeidet med innredning er i full gang, og her kan du se bilder tatt denne uka, skriver de.

Det første offisielle spadetaket ble tatt av helse- og omsorgsminister Bent Høie 20. mars i år. Da hadde de riktignok holdt på med bygging i et par uker allerede. Det nye bygget er kostnadsberegnet til 215 millioner kroner, inkludert opprustning av det eksisterende bygget.

– Jeg vil gjerne komme tilbake til åpningen høsten 2018, sa Bent Høie under den offisielle byggestarten, men påpekte at valget til høsten ville avgjøre det.

Nå gikk valget ganske så bra for Høie & co, så da kan det fort hende at samme mann blir å se under den offisielle åpningen av Psykiatriløftet om et års tid.

Det er Veidekke Entreprenør som har hovedentreprisen på byggingen, med lokale underentreprenører.