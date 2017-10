Unge festdeltakere i Verdal ble irettesatt

Nyheter

Politiet i Trøndelag måtte natt til søndag dra ut til en privatfest i nærheten av Sandslia ridesenter.

Krakilsk stemte ikke

Meldingen de hadde fått inn var ganske alvorlig, om at en av festdeltakerne hadde vært både vill, gal og krakilsk. Men da politiet kom til stedet var det ikke noe som tydet på at festen hadde gått over styr, slik det meldt om.

Istedet gjorde politiet en forebyggende jobb.

– Patruljen som rykket ut snakket med ungdommene som var på festen. Det skal ha vært 17-18-åringer, og opp mot de mindreårige som var til stede ble det også tatt kontakt med foreldrene for å klargjøre ansvaret, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

Etterforsker slåsskamp i Levanger Mann ble skadet, men var ikke så samarbeidsvillig overfor politiet.

To ting til

Den generelle meldingen fra politiet som trafikkerte Verdal natt til søndag er at det har vært en rolig helgenatt, under normalt med hendelser.

Likevel var det et par andre småting å ta tak i ved siden av ungdomsfesten i Forbregd Lein. Ved 22-tiden skal en person ha kommet med verbale trusler mot en utestedsvakt i Verdal sentrum. Det gjentår å se om forholdet blir anmeldt. Ved to-tiden på natta ble en 19-åring bortvist fra Verdal sentrum etter å ha vært beruset og dessuten ha drukket på offentlig sted.