Her skal det bli park & ride

Nyheter

Statens vegvesen opplyser at de denne uka starter å bygge park & ride ved E6-krysset på Heir i Levanger. Det er der Okkenhaugsvegen krysser E6.

– Det blir ti parkeringsplasser og en parkeringsplass for bevegelseshemmede. Vi vet at det er mange som kjører sammen både nordover og sørover fra Levanger, og som trenger et sted å parkere. Med dette bidrar vi til å legge til rette for samkjøring, og tror det blir godt mottatt, sier byggeleder i Statens vegvesen, Nikolai H. Høilo.

Ifølge vegvesenet vil parkeringsplassen bli ferdig asfaltert og oppmerket i løpet av november. Under byggingen vil det ikke være lov å parkere på stedet.