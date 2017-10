Hun blir leder for en av spesialenhetene i nye Nav Trøndelag

Nyheter

Nav Trøndelag opplyser i en pressemelding mandag om nye ledere på regionnivået i Nav Trøndelag.

– Jeg er trygg på at vi har fått på plass et solid lag, som vil bidra godt til utviklingen av det nye fylket, sier den påtroppende regiondirektøren Bente Wold Wigum.

Verdalskvinne

Sidsel Dahl Bjørgvik fra Verdal blir avdelingsdirektør for en av tre spesialenheter, Nav Arbeidslivssenter Trøndelag. I beskrivelsen av henne heter det at hun har jobbet som avdelingsdirektør for arbeidslivssenteret i Nord-Trøndelag siden 2011, og får nå ansvaret for hele Trøndelag.

Bjørgvik har tidligere hatt flere lederstillinger ved Aker Solutions Verdal, blant annet som produksjons- og HMS-leder. Hun har den siste tiden også tatt videreutdanning i ledelse ved Nord universitet.

To spesialenheter til

Om de andre to lederne for spesialenheter står det:

Geir Lehn Hultgren blir kontorsjef for NAV Rådgivningstjenesten. Hultgren leder i dag NAV Arbeidsrådgivningskontor i Sør-Trøndelag, et kontor han har ledet siden 2003. Han jobbet veileder og avdelingsleder i Aetat og som avdelingsleder i Telenor Teleservice. Hultgren har utdanning innen økonomi/administrasjon med fordypning i ledelse fra Høgskolen i Bodø, samt pedagogikk fra NTNU.

Kjersti Søberg blir kontorsjef for NAV Tiltaksenhet. Søberg er i dag leder for NAV Tiltak i Sør-Trøndelag. Hun var med i etableringen av tiltaksenheten og har vært leder for enheten siden 2012. Søberg har tidligere hatt ulike roller i Aetat hvor hun bl.a. har jobbet med ungdom og attføring. Hun har også hatt ulike lederoppgaver i etaten. Søberg er utdannet bedriftsøkonom fra BI.

Avdelingsdirektører

Tre avdelingsdirektører er også utnevnt ved regionkontoret for Nav Trøndelag:

Endre Skjervø blir avdelingsdirektør for samfunnsavdelingen. Han er i dag avdelingsdirektør for HR og administrasjonsavdelingen ved NAV Nord-Trøndelag, en stilling han har hatt siden august 2016. Skjervø har erfaring fra både offentlig og privat sektor. Da han startet i NAV kom han fra stillingen som rådmann i Namsskogan kommune. Han har jobbet som daglig leder i vekst- og attføringsbedriften Jekta, og har tidligere også hatt en rekke politiske verv i Fremskrittspartiet, både lokalt, på fylkesnivå og på nasjonalt nivå. Skjervø er utdannet rørlegger, og har etterutdanning innen ledelse ved Nord Universitet.

Arve Winsnes blir avdelingsdirektør for tjenesteavdelingen. Winsnes har vært avdelingsdirektør for fag- og utviklingsavdelingen ved NAV Sør-Trøndelag siden 2006 og er for tiden konstituert fylkesdirektør ved NAV Sør-Trøndelag. Han har tidligere vært assisterende fylkestrygdedirektør i Sør-Trøndelag og leder for hjelpemiddelområdet. Han har også hatt ulike jobber i helsesektoren, blant annet som leder innenfor rusfeltet og ved medisinsk fakultet ved NTNU. Winsnes er utdannet sykepleier ved Diakonhjemmet med tilleggsutdanning i ledelse.

Bernt Asle Arntsen blir avdelingsdirektør for administrasjonsavdelingen. Arntsen har vært avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag siden etableringen i 2006. Han leder i dag administrasjonsavdelingen, og har tidligere ledet avdeling for marked og samfunn. Han har jobbet i Aetat Sør-Trøndelag og kom fra stillingen som kontorsjef i Aetat da han startet i NAV. Arntsen har hovedfag/master fra NTNU i sosialøkonomi med vekt på arbeidsmarkedsøkonomi og statistikk/analyse.