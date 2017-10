Levangsbyggen klart mest rause i TV-aksjonen

Nyheter

Kommuneresultatene fra søndagens tv-aksjon på NRK viser at Verdal mandag formiddag er nummer 414 av totalt 427 kommuner i landet i bidrag per innbygger til årets innsamling.

Økning i Levanger

Med 29,22 kroner per innbygger (433.854 kroner totalt) er de 12,33 kroner under landsgjennomsnittet på 41,55 kroner. Nå kan det bli registrert bidrag i noen dager etter aksjonen, men ting tyder på at 2017 blir et bunnår for Verdals del. Etter å ha endt midt på 40-tallet i 2013 og 2014, ga verdalingene 31 kroner hver i 2015, 37 kroner i fjor og altså bare litt over 29 kroner i år.

Levanger er på sin side over landsgjennomsnittet med sine 41,98 kroner per innbygger (835.072 kroner totalt). I Levanger øker de bidragene fra i fjor, og leverer et av de bedre resultatene de siste årene.

Steinkjer har gitt 41,49 kroner per innbygger, altså litt mindre i snitt enn Levanger.

På nettsiden Giverstafett.no står det også nevnt en del bidrag som er gitt fra bedrifter, organisasjoner og virksomheter utenom selve bøsseinsamlingen. Hvorvidt denne listen er fullstendig aner ikke vi, men i hvert fall:

Bidrag i Levanger

Frol barneskole 101.567 kroner

Åsen-ungdommen løper for barns rett til skolegang 31.045 kroner

Åsen-elevenes innsats dabber ikke av Ungdomsskoleelevene løp inn krone for krone til årets TV-aksjon, og det ble mange.

Levanger kommune 20.000 kroner

Markabygda Montessoriskole SA 6.965 kroner

Nord universitet Levangers innsamling til TV-aksjonen 2017 NRK Unicef 3.645 kroner

Åsen barne- og ungdomsskole 2.285 kroner

Innherred entreprenør 1.000 kroner

Per Solberg 500 kroner

Grobian Grillhus AS 500 kroner

Vandsvik mekaniske verksted AS 500 kroner

Åsen barne- og ungdomsskole 100 kroner

Bidrag i Verdal

Verdal kommune 15.000 kroner

Grande entreprenør 10.000 kroner

Goman-bakeriet Nord-Trøndelag 5.000 kroner

Mediehuset Innherred 1.000 kroner

Innherredsbakeriet 500 kroner

Purefab 500 kroner

GV reklame 500 kroner

Grøtan glass og aluminium AS 400 kroner

P.S. I Steinkjer ga NTE 25.000 kroner, Steinkjer kommune 20.000 kroner og Trønder-Avisa 5.000 kroner for å nevne noen.