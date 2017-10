Nå er det endelig full fyr i fjøset

Nyheter

Bygningen på Hotran i Levanger, rett ved E6 ved avkjøringen til Ekne, har vært diskutert i flere år.

Fikk klarsignal

Våningshuset ble jevnet med jorda for lenge siden, men øvrige bygninger har fått stå og råtne. Det har fått naboer til å reagere, og påskriften «Riv eier Levanger kommune» talte sitt tydelige språk på den østre veggen.

Men i slutten august kom endelig gladmeldingen.

– Vi har fått klarsignal til å fjerne bygningene, og det skal skje så raskt som mulig. Brann- og redningsetaten skal foreta en kontrollert påtenning, og bruke gården som et objekt i en brannøvelse, fortalte Robert Svarva, som så fram til en endelig løsning på saken.

Viktig for redningsetaten

I dag 23. oktober er dagen. Jorda som tilhører gården er forpaktet bort, men ansvaret for bygningene har ligget hos Levanger kommune. Gården havnet i Levanger Tomteselskaps eie etter en tvangsauksjon for drøyt ti år siden, og det fusjonerte tomteselskapet er nå en del av Levanger rådhus.

– Dette er et ok objekt for oss. Det er relativt stor låve, og øvelsen vil engasjere betydelig med mannskap. Vi pleier å ha fire til seks slike øvelser i løpet av året, sa brannsjef Rigman Pents til Innherred for halvannen måned siden.

Nedsatt hastighet

Det var fryktet at E6 måtte stenges som følge av nedbrenningen, men ifølge vegmeldingene fra Statens vegvesen er det bare nedsatt hastihet til 50 km/t der det vanligvis er 80 km/t på midtdelerstreningen.