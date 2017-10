Tente på sykkel

Nyheter

Innherred Brann og redning rykket like etter 20.30 mandag kveld ut til en påsatt brann i Levanger sentrum. Det var antent en sykkel ved jernbanelinja nedenfor parkeringskjelleren til Domus.

Brannmannskapene brukte pulverapparat for å slukke brannen.

- Det er ganske skummelt at dette skjedde like ved jernbanelinja, sier brannsjef Rigman Pents til Innherred minutter etter at brannen er slukket.

Det er uklart hvem som står bak ugjerningen, der det ifølge brannmannskapene skal ha blitt brukt brennbart væske på sykkelen.