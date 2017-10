– Pass på så du ikke blir asfaltert inn

Nyheter

Verdal kommune har i lengre tid drevet med asfaltering av kommunale veger, og i dag, tirsdag 24. oktober, går de igang med Myrvegen, Nytrøa, Åkervegen og Vollan.

Onsdag er turen trolig kommet til Åsheimvegen og Tors veg i Lysthaugen.

– Alle berørte veger blir helt stengt under asfalteringen. I Vinne skal det være enkelt å finne omkjøringsmuligheter, men for beboere i Lysthaugen er det viktig å parkere bilene slik at de ikke blir «innesperret» mens asfaltering pågår, fremhever kommunen på sine nettsider.

Det er litt usikkert når asfalteringen i Åsheimvegen og Tors veg starter, men kommunen skriver at den sannsynligvis er igang i løpet av onsdag 25. oktober.