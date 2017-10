Eli Rygg til Levanger for å snakke om seksuelle overgrep

Nyheter

Torsdag 2. november holder Levangers unge sanitetsforening (LUS) arrangementet «Jeg sa ikke kom inn» på Levanger bibliotek. Temaet er barn og seksuelle overgrep og den folkekjære Eli Rygg, er blant dem som skal bidra til å gjøre oss bedre rustet til å imøtekomme utsatte barn.

Mange kjenner henne fra 80-tallets NRK-serie Portveien 2. Rygg er utdannet barnepleier og hun holder kurs og foredrag.

Hun har også skrevet bøker, deriblant barneboka «Jeg sa ikke kom inn», som handler om overgrep. Hun har også gitt ut boka «Jeg vet at man kan bli helt glad igjen» hvor hun blant annet fortelle om da hun selv ble seksuelt misbrukt av en nær venn av familien.

Ble misbrukt selv

Når Rygg, som opprinnelig er levangsbygg, kommer til Levanger, vil hun fortelle om hvordan vi må støtte barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep. Rygg vil også si noe om sporene slike opplevelser setter på kropp og sinn.

Rygg sier hun er glad for LUS har tatt initiativ til et slikt arrangement. Hun håper så mange som mulig kommer til biblioteket for å lytte til et viktig tema der mørketallene er altfor høye.

–Dette er et tema som må få større plass i offentligheten. Nyere forskning viser at kroppen husker alle fortellinger, sier Rygg.

Hvorfor ser vi dem ikke?

Merete Richardsen ved Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Nord-Trøndelag er enig. Hun viser til undersøkelser som viser at omtrent hver femte jente og nesten hver tiende gutt opplever et seksuelt overgep før fylte 18 år.

Videre viser undersøkelser blant sentrenes brukere (på landsbasis) at fleste var blitt utsatt for overgrep i svært ung alder. 4 av 10 ble utsatt for første overgrep før de fylte 7 år, og totalt 7 av 10 var yngre enn 13 år.

–Det er en stor sannsynlighet at hver enkelt av oss kjenner til et utsatt barn, men vi vet det kanskje ikke! Hvorfor ser vi ikke utsatte barn? Og hvis vi ser et utsatt barn, tør vi da å gjøre noe med det? Er vi redde for hvordan vi kan gå fram, eller har vi for liten tro på egen kunnskap?, spør Richardsen, som også deltar på arrangementet.

Hvordan tolke signaler

–Jeg kommer til å prate om barns naturlige seksualitet, hvilke signaler seksuelt utsatte barn kan gi og hvordan vi som voksne skal håndtere dette; både hvis et barn våger å fortelle oss sin historie og hvordan vi kan håndtere mistanke om seksuelle overgrep, sier Richardsen.

Hun håper arrangementet vil gi økt kunnskap og handlingskompetanse om barn og seksuelle overgrep.

–Hvis du har vært på lignende kurs før, kan du se på dette arrangementet som et gjentagende «førstehjelpskurs». Vi må gjenta og øve oss, slik at vi gjør noe når det virkelig gjelder, sier Richardsen.

LUS arrangør

LUS er en forening under Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) som er Norges største kvinneorganisasjon. N.K.S. har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn innenfor helse- og sosialområdet.

–Da biblioteket lyste ut midler til et arrangement var vi ikke i tvil om hva slags tema vi ville søke om å få arrangementstøtte til, sier Marte Skjesol i LUS.

Hun legger til at mange av medlemmene i LUS er småbarnsforeldre og mange har også jobber der de er i kontakt med barn. Seksuelle overgrep mot barn er noe sanitetsforeningen ønsker å være med og bekjempe.

–De fleste mangler kompetanse på dette. Det er ikke innført obligatoriske fag om seksuelle krenkelser i førskole – og lærerutdanningen, sier Skjesol.

Berører mange voksne

Hun understreker at målgruppen er langt fra bare sanitetskvinner og lærere.

–Alle voksne som er i kontakt med barn bør komme. Det betyr de som jobber med barn; trenere, instruktører også videre. Men også foreldre, tanter, onkler og besteforeldre. Så ja- det betyr vel i grunn alle voksne, sier Skjesol og tilføyer at arrangementet er gratis og åpent for alle.

–Vi serverer gratis kaffe og sjokolade, og så kommer vi til å ha loddsalg, sier hun.

Biblioteksjef Vidar Lund forteller at de har fått midler fra Nasjonalbiblioteket som Levanger bibliotek videre skal tildele ulike arrangement på biblioteket.

Godt samarbeid

–Biblioteket vil styrke samarbeide med de frivillige organisasjonene. Folkeopplysning er en viktig del av bibliotekets grunntanke, og her treffer LUS godt med arrangementet sitt, sier Lund og forteller at de søkte om arrangementsstøtte fra Nasjonalbiblioteket for å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner, sier Vidar Lund.

–Vi tror at biblioteket både er en praktisk og fin arena for arrangement, og samtidig mener vi at samspillet mellom arrangement og våre tilbud av litteratur, film også videre utfyller hverandre på en fin måte.