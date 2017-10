Nyheter

Opplæringskontoret for byggfag i Nord-Trøndelag (OBI/OBN) fyller i år 30 år, og feiret jubileet tirsdag på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Opplæringskontoret administrerer lærlingeordningen for 22 ulike yrkesfag. Kontorets rådgivere følger lærlingene fra start til slutt i opplæringsløpet, og har siden oppstarten for 30 år siden sørget for rundt 1.800 fagbrev eller svenneprøver.

Motiverende foredragsholdere

I stedet for å feire seg selv på vanlig måte, valgte opplæringskontoret å markere jubileet med en åpen konferanse på Stiklestad. Konferansen bød på motiverende foredrag fra folk som Marit Breivik, Sintef Byggforsk-direktør for research, Jonas Holme, og BNL-direktør Jon Sandnes. I tillegg til overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Levanger, Jan Egil Wold.

- Vi ønsket å tilby et annerledes oppbrudd i arbeidshverdagen for å gi motivasjon og inspirasjon, sier daglig leder Marthe Røli Korneliussen i opplæringskontoret.

Wold holdt et opplysende og humoristisk foredrag under tittelen «Elev i dag – lærling i morgen». Der tok han for seg dagens generasjon barn, som nå skal bli neste rekke av lærlinger. Han tegnet et bilde av en generasjon barn og ungdom, som er vidt forskjellige fra tidligere generasjoner.

- Jeg har tatt imot barn og voksne i 30 år, og ser en stor forandring i ungdomsgenerasjonen i løpet av den tiden. Generasjonen dere nå får som lærlinger, er pinadø annerledes enn på 80-tallet i Verdal, sier Wold.

Engstelige 17-åringer

- Vi har aldri sett en større endring enn i vår tid siden 2007. Mange barn er nå ikke utendørs i det hele tatt, og sitter så mye inne at vi faktisk reelt måler hvor mye de skal være ute. Forrige generasjon ble for øvrig oppdratt av foreldre som håpet å holde dem hjemme, mens dagens generasjon nesten bare er hjemme, sier Wold og viste til sosiale medier og dataspill som en hovedårsak.

Han forklarte de om lag 110 oppmøtte med mye humor, men alvor i bunn, at den kommende lærlingegenerasjonen må lære seg å bli mer sosiale uten mobiler og å tørre å være seg selv.

- Ungdom i dag er mer engstelige over ikke å være bra nok. Og det er ingen gang de er mer sårbare enn når de er 17 år. Jeg skulle så gjerne ha hatt en arbeidsoperasjon å tilby ungdom som faller utenom skole og arbeidslivet, for å hjelpe de tilbake, sa Wold til de oppmøtte.

Trofaste partnere

Nils Inge Bjørklund er rådgiver ved opplæringskontoret. Han er glad for å kunne gi sine samarbeidspartnere i yrkeslivet, fylkeskommunen og skoleverket en konferansedag til ettertanke og motivasjon.

- Vi har et veldig samarbeid med våre partnere, og enkelt har vært med helt siden oppstarten. Deriblant Enes & Olsen, samt Austad. I dag har vi vokst til cirka 150 medlemsbedrifter, og vi har om lag 200 løpende lærlingekontrakter per nå, sier han.

Han sier at enkelte yrkesfaglinjer har slitt lenge med rekruttering. Deriblant ventilasjon- og blekkfagene, hvor søkermassen er svært liten.

- Der kompenserer vi med å ta inn voksne lærlinger fra andre yrkesfag. Men overflatefagene har slitt med rekrutteringen lenge, og vi håper at det vil snu, sier han.