Hvem er egentlig best av Levanger og Verdal?

Nyheter

Vi har lagt bak oss en kommunesammenslåing det ikke ble noe av. Nå skal samkommunen avvikles, og brannfolket krangler om hvor brannstasjonen skal ligge.

Det måtte da finnes en måte å få avgjort dette en gang for alle. Hvem er egentlig best av verdalingene eller levangsbyggen?

Lagene

NMK Verdal/Levanger stilte velvillig opp med to biler. Leder Erlend Nonstad hadde beordret lillebror Oskar til å låne bort sin Honda CRX, mens Robert Frisli kom med sin Volvo 240 stasjonsvogn 1987-modell.

Levangers lag: Bjørn Odin Vist (56), med et lite bein i Verdal i og med at han er gassekspert med kontor hos Elman, og Kasper Tronstad (53) - politimann.

Verdals lag: Ståle Ravlo (53), bonde fra Volhaugen, og Geir Holmen (57) - delesjef på Bilhuset Visborg og fløt artigkaill.

Kjempet til siste slutt

Først kjørte de tre runder hver for seg på tid. Det dannet grunnlaget for hvem som skulle kjøre mot hverandre i finalerunden. Tidsrunden var jevn, men med et lite overtak til levangsbyggen. Politimann Kasper Tronstad og delesjef Geir Holmen var først ut i duellkampene, og Holmen måtte holde Tronstad bak seg - ellers var løpet kjørt for verdalingene.

Oppgjøret mellom Tronstad og Holmen kan du se ovenfor - en knallhard fight der verdalingene tok starten, men levangsbyggen i velkjent stil ikke ga seg uten kamp og bokstavelig talt stanget inn i hekken.

Svaret på hvordan det gikk i den avgjørende duellen og det endelige resultatet av kampen Verdal - Levanger får vi på torsdag.