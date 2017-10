Kvaliken glapp uten å spille

Nyheter

Ranheim slo i går kveld Fredrikstad 2-1 på bortebane..

Det betyr at LFK mister muligheten for å spille om kvalifiseringen til Eliteserien senere i høst.

Ranheim ligger etter gårsdagens seier på femte plass med 46 poeng.

Ullensaker/Kisa ligger på den siste kvalifiseringsplassen med 45 poeng.

LFK ligger på plassen bak med 39 poeng.

Syltynt håp

Det er fortsatt en teoretisk mulighet til å ta igjen romerikingene med to kamper igjen å spille, men den er ikke stor.

Et formsterkt Ullensaker/Kisa tar i mot bunnlaget Arendal førstkommende søndag. Laget må tape mot sørlendingene for at det skal være et lite håp, før LFK tar i mot Ullensaker/Kisa til siste serierunde søndag femte november.

Florø ligger åttende plass - fire poeng bak LFK. Det er fortsatt en mulighet for at laget fra Norges vestligste by kan ta igjen levangsbyggen, men da skal mye gå galt for Magnus Powell sine menn.

Powell på FFK-bordet

Innherred vet forøvrig at LFK sin avtroppende trener er et navnene som vurderes som ny Fredrikstad-trener fra neste sesong.

Nå kan det ta noe tid før den gamle fotballstorheten bestemmer seg om den nåværende treneren, Andrea Lomberto, får fortsette eller ikke.

FFK ser mest sannsynlig ut til å havne i kvalifiseringsspill for å unngå nedrykk til 2. divisjon.

De møter vinneren av kampen mellom de to beste toerlagene i 2. divisjon til en siste dobbelkamp om den attraktive plassen i OBOS-ligaen.

Resultatet av denne vil nok avgjøre mye om hvilken trener som leder laget neste sesong.

Som man skjønner - vi er nå inne i spekulasjonenes tid hva angår trenerkabaler for neste sesong.