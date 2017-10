På flukt med mobiltelefon

Nyheter

Bilder av flyktninger som tekster sine kjære, eller tar «selfies» på en strand har blitt brukt til å karakterisere flyktningene som uverdige flyktninger eller rene lykkejegere.

Endrer flukt

- Dette er ting som Elisabeth Eide, professor i journalistikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus, kommer inn på i et foredrag på Falstad onsdag kveld, opplyser forsker ved Falstadsenteret Eirik Julius Risberg.

Dagens flyktninger bruker ikke bare mobiltelefonen til å kommunisere med venner og familie der hjemme, men også til å finne og utveksle livsviktig informasjon, og som navigasjonsverktøy i ukjent terreng. Uten mobilen ville flukten til Europa vært langt farligere og vanskeligere for mange av flyktningene.

Ikke luksusartikkel

Professor Eide påpeker at telefonen langt fra noe luksusartikkel, men et svært nyttig verktøy i flukten til Europa. Å eie en telefon er heller ikke nødvendigvis et tegn på velstand: Ifølge en artikkel i The Independent går enkle smarttelefoner for under hundre dollar i Syria, og brukte telefoner og kopier for langt mindre. Også sosiale medier som Facebook og kommunikasjonsapplikasjoner som Whatsapp og Viber har påvirket hvordan flyktningene organiserer flukten.

- Flukt er ikke hva det en gang var, ifølge Eide.

- Både menneskesmuglere og hjelpeorganisasjoner har skjønt at mobiltelefonen og sosiale medier er den beste måten å nå flyktningene på. Også vårt bilde av flyktninger er i endring: Den nye teknologien og de nye mediene tvinger fram en ny forståelse av hva flukt er og hvordan teknologi spiller en stadig viktigere rolle i flukten fra krig og konflikt.

18 fluktfortellinger

- Hvordan påvirker sosiale medier og teknologi flukt i det 21. århundre? spør Eide i foredraget. Hun ga tidligere i år ut boka På flukt med mobilen: En dyrebar følgesvenn. Her presenteres historier om flukt, basert på intervjuer med atten nykommere til Norge. De er fra Afghanistan, Irak, Iran og Syria, og veien til Norge har ikke vært enkel for noen av dem.

Foredraget er det tredje i rekken på Falstadsenteret denne høsten.