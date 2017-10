MOT fikk samspillsprisen - Levanger får nyte godt av den

Nyheter

Samspillsprisen i Trøndelag ble første gang delt ut i 2015, da Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg BK fikk den. Hun ga prispengene på 20.000 kroner til Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital.

Nå i 2017 var det organisasjonen MOT som fikk prisen, som deles ut til en person, organisasjon eller bedrift som bidrar til samspill mellom idrett, kultur, det offentlige og næringslivet.

Prisen ble delt ut i rådhuset i Trondheim i forrige uke. MOT-ledelsen bestemte seg for å gi prisen videre til Levanger kommune, som en samspillskommune, slik at de kan utdanne flere ambassadører i ungdomsskolene.

– Bakgrunnen for at Levanger ble valgt, er at kommunen gjør et svært godt arbeid med ungdommene, ifølge MOT-ledelsen.

Den nye regionlederen i Trøndelag, Rune Olsen, besøkte Levanger på et samlet møte med skolene, MOT-lærerne og kommuneledelsen, der han overrakte overraskelsen.

Prispengene skal benyttes til å kurse flere unge som blir MOT-ambassadører. Skoleringen utvikler og gjør ambassadørene til medspillere for å sikre et godt og trygt oppvekstmiljø i Levanger.