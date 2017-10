Samler hestekrefter for å hindre ulykker

Nyheter

– Vi ønsker å få til et system for hest i trafikken, for det finnes ikke fra før. Flere instanser forteller oss at det juridisk sett er veldig dårlig belyst. Så vi ønsker å få ut informasjon om at hesten også er en trafikant, på lik linje med andre, sier Hallvard Krislok i Trøndelag Hesteeierforening.

Det er en økende hestepopulasjon rundt om i landet, noe som videre har ført til et økende antall konfrontasjoner i trafikken. En av utfordringene som hesteeierforbundet og -foreningen ser, er at trafikantene ofte har for liten forståelse av og kunnskap om hvordan hester reagerer på forskjellige situasjoner.

–Plutselig kan jeg bli ansvarlig for ei ulykke, fordi hesten regnes som kjørende. Den er ikke som en moped som man kan slå av og på eller bremse. Det er mer uforutsigbart, sier han.

Vil spre kunnskap

I en spørreundersøkelse utarbeidet av Norsk Islandshestforening med støtte fra Norsk Hestesenter, svarer 90 prosent av 6000 respondenter at de rir eller kjører med hest på offentlig vei. Over halvparten oppgir at de selv eller noen de kjenner har vært utsatt for nestenulykker i trafikken.

Flere av de spurte vil at det skal settes en nedre aldersgrense for å ri i trafikken og at det skal stilles krav til kompetanse for å gjøre det. Krislok forteller at det også er lite opplæring om hest i trafikklærerutdanningen.

–For å sette i gang et arbeid med dette snakket jeg med eieren av Bjørgs trafikkskole i Stjørdal. Hun ble veldig engasjert. Sammen tok vi kontakt med Nord Universitet, og det gikk vel bare to dager før en slik opplæring var på læreplanen deres. Bare det er vi veldig godt fornøyd med, sier Krislok.

–Har ingen å miste

For at både hesteorganisasjonene, trafikkrelaterte organisasjoner og myndigheter skal ta situasjonen inn over seg inviterte hesteeierforeningen, i samarbeid med Bjørgs trafikkskole og trafikklærerutdanningen ved Nord Universitet, til workshop på Nossum i forrige uke.

Representanter fra Statens vegvesen, Mære Landbruksskole, Gjensidige og andre hesteinteresserte deltok da i en større debatt.

–Det handler om å finne kanaler, slik at vi kan spre denne kunnskapen rundt til folk. Det langsiktige målet er at folk skal bli bevisst på holdninger og vite hva de skal gjøre når de møter hest i trafikken. Det er ingen som har verken en mor, far, datter eller sønn de vil miste. Vi vil unngå ulykker rett og slett, sier Krislok.

Må dere kjøre i trafikken?

–De fleste må det. 80–90 prosent av hestene til travkjørerne jeg kjenner trenes av private folk. De har ikke noe treningsanlegg, så da må de ut og kjøre på veien. Da handler det om å ta hensyn til hverandre, sier han.

–Nullvisjon

Krislok påpeker at arbeidet foreløpig kun er i startfasen, men at workshopen var et slags startskudd for det de etter hvert håper skal føre til en holdningsendring på landsbasis.

–I dag snakkes det stadig om nullvisjoner og vi ønsker også dette i forhold til ulykker med hest, sier han.