Restaurant stengt etter kort tid

Tuan Din Khac og Diem Thi Dihn tok over lokalene til kafeen Lille Chilli i Levanger sentrum i august.

Nå er restauranten stengt.

– Vi har stengt og vil ikke åpne igjen. Matbutikken fortsetter selvfølgelig som før, forteller Diem Thi Dihn til Innherred.

Det vietnamesiske ekteparet driver asiatisk og orientalsk dagligvarebutikk i Kirkegata, også det under navnet Tuan Kiet. Butikken åpnet i september i fjor, og paret har senere utvidet med kjøkken og salg av takeawaymat.

Kjøpte aksjeselskap

Det var ønsket om å tilby kundene et sted å sette seg ned som gjorde at de overtok lokalene til kafeen Lille Chilli. I en artikkel i Innherred i slutten av juli, fortalte paret at de hadde kjøpt aksjeselskapet av tidligere Lille Chilli-driver Marica Hanssen.

I dag står fortsatt Hanssen oppført som eier av aksjene i selskapet.

– Det er fordi aksjeboken kun oppdateres en gang hvert år. Jeg har ikke eierskapet lenger, og de har kjøpt selskapet, forteller Hanssen til Innherred.