Sindre kokkelerte seg helt til topps blant lærlingene

Det var en litt trøtt, men også svært stolt vinner, vi fikk på tråden fredag formiddag. Men det var ikke tid til å hvile på laurbærene. Allerede klokka 16 skulle han på jobb på Scandic Hell. I tillegg ventet full arbeidshelg, så det blir ikke mye tid til å feire seieren.

- Det er klart dette er artig. Vi hadde ikke regnet med det.

Det sier Sindre Jonassen. Bosatt i Gråmyrsbakken mellom Skogn og Levanger.

Torsdag vant han fylkesmesterskapet for kokkelærlinger, og dette gir selvsagt inspirasjons til videre karriere på kjøkkenet.

Sindre var på lag med kollega Zithu Saw. Han forteller at de var svært fornøyd med både forrett og hovedrett, men at det var litt mer i tvil med desserten.

–Det er vanskelig når man ikke helt vet akkurat når retten skal presenteres. Vi laget en suffle, og den kan lett falle sammen hvis den blir stående for lenge.

Men det så altså ut til å holde i lange baner for duoen fra Scandic.

Det var 12 av fylkets totalt 60 lærlinger som hadde møtt opp til dyst på Levanger videregående skole. Forretten skulle bestå av egg og melkeprodukter i tillegg til utvalgte grønnsaker.

Råvaren i hovedretten var torsk med valgfri tilberedning. Potetene skulle være skjært med en spesiell teknikk, før grønnsaker skulle være de siste ingrediensene. Til dessert så var det en fri oppgave som skulle inneholde bær, egg, et sprøtt element og kremfløte.

Leder i kokkelauget i fylket Merethe Aalberg Veie var fornøyd med innsatsen til ungdommen.

–Du trenger nødvendigvis ikke vinne her for å få en godt jobb. All den tid du viser at du ønsker å yte litt ekstra, gjør at nettopp du kan bli valgt i søknadsbunken.

Nå blir det trening for Sindre og Zithu, men det blir ikke med en gang, for nå står julebordene for døra.

–Ja, nå blir det ikke tid. Vi får nok starte treningen på nyåret, sier en fornøyd vinner.