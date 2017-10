Ble lenket til rullestolen - fikk ikke den aktive pensjonisttilværelsen han håpet på

Nyheter

Stekke omsorgsboliger ligger vakkert til ved bredden av den leirgrå Verdalselva. Fra boligkomplekset kan en skue opp mot det ruvende fjellplatået Hårskallen som kneiser mot synsranden i sørøst, og i vestlig retning slynger elva seg i rolige bevegelser inntil den forenes med havgapet i det fjerne.

Vakker dag

Høsten er i anmarsj. Løvtrærne som omkranser det idylliske boliganlegget har tatt på seg høstdrakta, og de kappes om å vise frem de nydeligste høstfarger. I midtre del av parkområdet toner en vakker fontene som bobler opp kaskader av sprudlende vannsøyler som gir landskapet liv...

En stille og solrik dag i først i oktober spaserer jeg gjennom denne vakre parken i den hensikt å besøke en god venn og slektning av meg som har sin faste bopel her i den ene av omsorgsboligene. Personen jeg akter å besøke bor i andre etasje, så det er bare å entre opp et par trapper.

Det ene navneskiltet etter det andre passer revy idet jeg beveger meg bortover en lang korridor på utkikk etter et bestemt skilt. Skiltene som er oppsatt ved hver inngangsdør viser at her bor det mange eldre personer, venner og gamle kjenninger fra både nær og fjernere områder.

Betydelig redusert

Omsider finner jeg det riktige skiltet, og ringer på. Etter en stund hører jeg en stemme innenfra som sier et eller annet. Og så går døra automatisk opp. Inne i leiligheten får jeg øye på en mann som sitter i en rullestol med et ullpledd over knærne. Han svinger stolen mot døråpningen. I det han drar kjensel på meg lyser ansiktet opp i et gjenkjennende smil. Med en vennlig gestus peker han mot en godstol og ber meg sitte ned.

Ansiktet er skarpskåret og furet, og bærer tydelig preg av den sjeldne sykdommen mannen har lidd av gjennom mange år. Bevegelsene er betraktelig hemmet, og kraften i armer og ben er blitt betydelig redusert. Til tross for denne alvorlige lidelsen, er de stålblå livlige øynene fremdeles fulle av liv og pågangsmot. Han utstråler en viljestyrke og tilpasningsdyktighet som er helt enestående. Midt opp i alt dette har han beholdt sitt gode humør. Han vitser og skøyer og forteller mange artige historier.

Og når samtalen pensles inn på vår ungdomstid, glimter ansiktet til med et livaktig smil, og kommentarene er mange og delvis saftige når morsomme hendelser og historier blir gjenopplevde fra en svunnen tid ...

Snikende sykdom

Oddbjørn Garberg kan fortelle at han de siste ti-tolv åra har han vært lenket til rullestolen på grunn av en snikende muskelsykdommen som utviklet seg over tid. Og han legger ikke skjul på at han er avhengig av hjelp for å fungere normalt i det daglige liv.

Oddbjørn priser seg lykkelig over at han til stadighet er omgitt av alle de gode og snille pleiersker som hele tiden gjør sitt aller beste for å hjelpe.

–I den forbindelse vil jeg gjerne uttrykke min varmeste takk for den omsorgsfulle og livsviktige gjerning som disse pleierskene utfører for oss som trenger dem aller mest, sier han og føyer til:

–Deres enestående godhet, tålmodighet og velvilje til å yte hjelp i trengende situasjoner er ubeskrivelig...

De aller fleste dagene er Oddbjørn bundet til å holde seg hjemme.

–Da kjører jeg gjerne en tur ned til kafeen i første etasje og slår av en passiar med andre kjenninger. Jeg setter stor pris på at vi har et sted å møtes der vi kan kjøpe oss en kaffekopp og ha litt felles kontakt, sier han, og fortsetter:

–Det viktigste av alt er å ha sosialt samvær med andre. Det er den aller beste medisin mot ensomhet, slår han ettertrykkelig fast.

Omflakkende tilværelse

Oddbjørn forteller videre at han ble født på Dillmoen i 1937, og at han er den eldste av en barneflokk på åtte. De to første leveårene tilbrakte han der sammen med pappa Johannes og mamma Magnhild. Men, allerede i 1939, ble det oppbrudd igjen. Da flytta familien opp til Inndalen og bosatte seg hos Oline og Ole Martin Garberg på Vegset – et ektepar som for en tid tilbake hadde bygget seg en vakker liten stue i nærheten av elva Inna. Hos Oline og Ole Martin fikk de tildelt et lite loftsrom som ble deres hjem i hele 7 år. I løpet av disse årene begynte Oddbjørn på Garnes gamle skole som lå like i nærheten.

Men et års tid etter at krigen var over, i 1946, var de atter en gang på flyttefot. Denne gangen dro de opp til Inndalsrønningen (Reiren i dagligtale), som var et lite gårdsbruk litt lenger oppe i Inndalen. I løpet av åra som var gått var familieforøkelsen blitt betydelig, og barneflokken hadde allerede økt til 6 barn når de kom flyttende til Reiren.

Boforholdene var svært kummerlige mange steder den gang. Husværet som familien måtte ta til takke med her var ikke av den aller beste standard. En liten enkel bordbu uten isolering, som kun besto av ett rom på noen få kvadratmeter var det hele. Når Magnhild og Johannes samt de seks barna var samlet var nok plassen innendørs redusert til det minimale. Verst ble det når vinteren med mange kuldegrader satte inn.

–Vi beholdt varmen så noenlunde fordi vi var nødt til å ligge tett sammen på gulvet grunnet plassmangel, minnes Oddbjørn.

Familien ble boende omkring fire år på Reiren. I 1950 flytta de til Lidareng, like ved den nedlagte filialen, der de bosatte seg i et toetasjes hus med en betydelig bedre standard. Her ble de siste to barna født. Familien var da i alt på hele 10 personer. Lidareng ble for ettertiden deres faste bopel.

Måtte tidlig ut i arbeidslivet

Oddbjørn måtte begynne tidlig i arbeidslivet. Meget tidlig. Allerede i tolvårsalderen begynte han å arbeide 8 timers dag på et gårdsbruk – et nabobruk i nærheten av Reiren – men på andre sida av elva Inna. Dette var et større gårdsbruk etter datidens målestokk, så her fikk Oddbjørn forskjellige gjøremål gjennom hele sommerhalvåret. Straks våren hadde gjort sitt inntog var det å finne fram plogen og pløye lange fårer – en om gangen. Frem og tilbake. Dag etter dag. Når pløyinga var ferdig, var det gå etter harva.

–Jeg aner ikke hvor langt jeg gikk før jeg var ferdig med våronna sier han, men det dreier seg nok om mangfoldige kilometer ...

Videre ble det såing og rulling.

–Å rulle åkeren var et mer behagelig arbeide, mines jeg, for da måtte jeg sitte på rullen for å få mest mulig tyngde

Så ble det høyonn og innkjøring av høy. Skuronn og tresking. Oddbjørn var en trofast medhjelper på denne gården gjennom mange år.

I femtenårsalderen reiste han sammen med flere andre Inndalinger opp til Snåsa på tømmerhugst. Oddbjørn arbeidet de neste seksten årene hovedsakelig som gårdsarbeider om sommeren, og tømmerhugger om vinteren.

Nesten ikke sykedager

I året 1961 begynte han som industriarbeider hos Albertsen & Dillan som det hette den gang, i dag Midt-Norsk Betong. Der ble han en trofast og habil arbeidskar gjennom hele 35 år.

–Så vidt jeg minnes så var jeg borte fra arbeidet kun en ukes tid på alle disse åra, sier han, og det var på grunn av et magesår som måtte leges.

Ellers møtte han pliktoppfyllende opp på arbeidsplassen – hver eneste dag – inntil han gikk inn i pensjonistenes rekker ved en alder av 65 år. Til tross for at sykdommen har hindret han fra å leve en aktiv pensjonisttilværelse, er han likevel takknemlig for den tilmålte tiden han fikk til rådighet.

–Ingen av oss vet hva fremtiden vil bringe, og godt er det, avslutter han filosofisk, mens han ettertenksomt hever blikket og skuer drømmende ut gjennom vinduet – mot høsten som er i ferd med å bre sitt rødgule teppe over landskapet...