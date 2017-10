Han etterlyser den reddende engelen på Levanger

Nyheter

Pål-Anders Klefstad Berntzen har mandag kveld lagt ut en etterlysning på Facebook som han gjerne ser at blir delt rundt omkring.

Falt om

Sist torsdag ble nemlig livet snudd på hodet for familien.

- På tur ut fra Coop Extra på Levanger ble mamma rammet av hjertestans, og falt om. To kvinner og en mann så det som skjedde, og startet umiddelbart livreddende førstehjelp. Legen på luftambulansen er tydelig på at denne hjelpen var helt avgjørende for at mamma overlevde, skriver han.

Mangler den siste

Videre forteller sønnen at de har fått kontakt med de to kvinnene, men at de ikke vet hvem mannen som trådte hjelpende til er.

- Vi ønsker også kontakt med deg, en voksen mann med mørkt hår og skjegg, som utførte den livreddende hjelpen til mamma utenfor Coop Extra på Levanger, torsdag 26. oktober cirka klokken 14.30-14.45, skriver Pål-Anders Klefstad Berntzen.

Ta kontakt

Han håper at vedkommende ser etterlysningen, eller at noen som vet hvem han er gjør ham oppmerksom på henvendelsen. Berntzen ber i så fall vedkommende ringe ham på 99 46 15 10.