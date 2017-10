Her gikk det slag i slag

Nyheter

Levanger Voksenopplæring hadde aktivitetsdager fra onsdag 25. oktober til fredag 27.oktober 2017. Her vil vi forteller om noen av aktivitetene elevene på Staup deltok i.

Kickboxing

Onsdag 25. oktober kjørte 19 elever ved Staup til Skogn folkehøgskole.

De ble tatt imot av Vidar Moe, lærer ved kickboxing og fitnesslinja og hans elever. Etter en kort informasjonsrunde og oppvarming, ble elevene fra Staup gitt litt grunnleggende opplæring i kickboxing.

Opplæringen gikk på hvordan man sparker, slår og forsvarer seg.

Både læreren og elevene hans hjalp elevene fra Staup med å innøve de riktige teknikkene.

Etter en nesten to timers økt var det mange elever som lurte på om de kunne lære seg kickboxing på fritiden.

Vidar mener han skal drøfte med sine elever om noen kunne tenke seg å drive en opplæring på kveldstid for interesserte.

Han informerte også om en kickboxing klubb i nabokommunen Verdal om noen var interessert.

Nordlig regnbue snakket med to elever på Skogn folkehøgskolen etter dagens økt.

Beate Strongman har drevet med karate.

Og synes det er artig å drive med kickboxing.

Ikke slåssing

Amalie Anke Johansson er stipendiat ved skolen som driver kickboxing og har vært med på både nasjonale og skandinavisk konkurranse i kickboxing.

Både Beate og Amalie trives med å drive med kickboxing. De mener det er ikke så vanskelig å unngå å bruke det de lærer på skolen utenfor skolen. Vidar forklarer også at alle elever som går kickboxing linja skriver under en kontrakt at de ikke skal bruke den ute.

Det har elevene på Staup også forpliktet seg til, så det blir ikke noen slåsskamp i byen forhåpentligvis!

Judo på Vårtun

Onsdag formiddag gikk 12 spente elever til Vårtun skole for å bli kjent med kampsporten judo.

Vi hadde avtale med instruktør Alf Birger Rostad.

Det ble en artig time med rundkast, forsvarsteknikk, låsegrep, mange smil og heldigvis ingen tårer.

De fleste elevene hadde ingen erfaring med kampsport fra før, så dette ble en lærerik formiddag for elevene ved Levanger voksenopplæring.

Noen av elevene var interessert i å prøve mer, så kanskje blir judoklubben enda mer internasjonal i løpet av høsten?

Gammeldans

Vi fikk besøk av to hyggelige og danseglade damer, Inger Jarstein og Anne-Lise Lyngstad, som lærte oss gammeldans.

Ca. 20 positive danseelever fikk prøve norsk marsj, reinlender og polka, og de var flinke også! Nå kan vi skryte av at vi kan litt norsk folkedans. Tusen takk til Anne-Lise og Inger, og kom gjerne igjen!

Klatring

–Vi hadde mange forskjellige aktiviteter å velge mellom og vi valgte klatring. Det var mange elever fra andre grupper sammen med oss og det var veldig fantastisk og spennende med dem. Det var også tre lærere som hjalp oss mye underveis. Det var mange elever som ikke hadde erfaring fra før med klatring og det var morsomt og skremmende men noen av dem var veldig flink å klatre. De klatret helt til toppen uten noe feil.

Til slutt var det veldig fantastisk opplevelse og vi koste oss sammen med hverandre.

Lilian, Judith og Sayed

Judo

–I dag har vi vært på judo på Nesheim skole. Det var første gang vi prøvde judo, men det var kjempe artig. Vi var sammen ca. tolv stykker med en lærer som heter Alf Birger. Han er veldig flink, og han har erfaring 55 år i judo. Vi har lært mange forskjellige judo teknikker. Nesten ingen har prøvd judo før, selv om vi var flink til å gjøre judo teknikker. Han inviterer oss til neste trening som de har. Han sa at vi kan bli med sammen med hans elever den to første ganger for gratis. Vi synes alle var glad i den aktivitet.

Muez og Hashem

Kickboxing

–Vi elevene fra Levanger voksenopplæring har vært på Skogn FHS Kickboxing. Det var en herlig dag med hyggelige studenter, på Skogn folkehøgskolen. Vi fikk prøve oss i Kickboxing og det var kjempe tøft og artig for oss. vi hadde den beste kickboxer master Vidar. Mange elever likte å prøve Kickboxing for de synes, det er bra for å kunne forsvare seg i nød, bli sterkere og frisk. Det var en god opplevelse for oss. Vi har lært masse tekniker om Kickboxing og vi vil gjerne komme tilbake på besøk.

Zahra, Rohullah & co