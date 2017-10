Kommunestyret sa ja til scooterløype

Nyheter

Klokka viste 2150. Den engasjerte debatten hadde pågått i over to timer.

Senterpartiet hadde bedt om gruppemøte.

En kunne nærmest føle den spente stemningen i kommunestyresalen i Verdal før avstemmingen.

Det satt et 20-talls scooterentusiaster på bakerste benk. Nå skulle de endelig få svaret.

Og de kunne slippe jubelen løs.

Knepent flertall

Med 20 mot 15 stemmer vedtok kommunestyret forslaget fra Høyres Oddleiv Aksnes, som ble avstemt mot rådmannens innstilling på å skrinlegge planene om scootertrase.

Det til tross for at Fylkesmannen hadde vært tydelig på at hvis Verdal sa ja til scooterløype fra Vera til Sandvika, så ville vedtaket bli påklaget.

Nå går mest sannsynnsynlig saken i retur til rådmannens bord.

Så blir spørsmålet hva som skjer videre.

Ett av dem kan være at Verdal går i forhandlinger med Fylkesmannen, for å se om det kan finnes en løsning for å få til en prøveordning med snøscooterløype gjennom samenes beiteområder i det foreslåtte området.

- Det ble en lang kveld, men det var verdt det, var en kommentar vi hørte fra en av scooterfolket på vei ut fra rådhuset.

Om det var symbolsk at det snødde akkurat da får tiden vise.

Forslaget som fikk knappest mulig flertall i plan- og samfunnskomiteen, og altså ble vedtatt i kommunestyret lyder (nå korrekt gjengitt):

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune

Det utarbeides lokal forskrift for etablering av scooterløype mellom Sandvika og Vera iht foreslåtte trase, som en forsøksordning i to år.

I forskriften innarbeides bestemmelser som regulerer bruk av løypen vedrørende åpningstider og stenging, spesielt for å ivareta reindriftsnæringens vinterbeitebehov og minimalisere ulemper dette kan medføre for reindriften.

Dette må skje i løpende kontakt og i dialog mellom næringen og kommunen.

Det innføres i forskriften støykrav for bruk av løypen som minimaliserer ulemper for friluftsliv og reindriftsnæringen.

• § 3e. i forskriften endres til.

Kommunen skal ved anmodning og i dialog med reindrifta stenge hele-, eller deler av løypenettet dersom beitehagen ved Breivatnet er i bruk, eller hvis bruk av løypa er til vesentlig skade eller ulempe for vinterbeite for rein i området.

(iht. kravene i Motorferdselloven §4.)

• §4 i forskriften tilføyes et nytt pkt h.

Det kan løpende innføres støybegrensende tiltak, som krav til motortype, effekt og fartsbegrensning, hvis støy blir til vesentlig ulempe for friluftsliv og reindrift i området.