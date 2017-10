På denne skolen er 24. oktober kanskje enda viktigere enn for mange andre

Nyheter

Tirsdag 24. oktober markerte Ørmelen skole FN-dagen – tradisjonen tro.

Som mottaksskole er det viktig for oss å samles rundt den særegenheten som preger skolen vår, nemlig at vi har et bredt mangfold av språk og kultur.

Mange nasjonaliteter

Det at vi har elever med bakgrunn fra 22 forskjellige land/nasjoner, er noe det er verdt å markere synes vi. Landene er: Afghanistan, Ahwaz, Danmark, Eritrea, Finland, Irak, Iran, Italia, Kina, Kosovo, Kurdistan, Latvia, Liberia, Nigeria, Norge, Polen, Samisk, Somalia, Sverige, Thailand, Tyrkia og Vietnam.

Arrangementet startet med innmarsj, der de 22 nasjoner ble presentert med flagg og navn.

Inspektør Svein Arne Bratli fortalte om opprinnelsen- og funksjonen til FN.

Flotte innslag av elevene

Vi hadde nydelige fellesnummer, der elevene sang om samhold og fellesskap. Det ga gåsehud til flere enn meg.

Det som var ekstra artig i år var at seks av de flerspråklige jentene ved skolen hadde øvd inn en egen sang, som de framførte for oss andre.

På joggedagen nå før høstferien ble det samlet inn drøyt 8.000 kroner til Johannes Minnefond. Reidun Haugberg kom, sammen med Arne Haugberg (tidligere rektor ved Ørmelen). De fortalte at pengene går til et barnehjem i Kenya.

Det er 30 barn som bor der, og pengene skal brukes til å skaffe rent vann til disse barna.

Til slutt sang vi det jeg bruker å kalle verdens fineste sang; «Vi-sangen!» Her viste 7. trinn seg som flotte forbilder gjennom å være forsangere for resten av skolen.

Birgit Bremer Mejdal

Rektor Ørmelen skole