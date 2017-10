Spreke skogninger på vei til topps

Nyheter

Velforeningene Holåsen Vel og Holåsen Vest Vel på Skogn startet i sommer på arbeidet med ei trimtrapp i den gamle hoppbakken. Dette i samarbeid med Skogn IL.

– Vi er så godt som ferdig med det vi skal gjøre i år, og har 160 trinn nå. Men vi håper å få til 100 til, sier styremedlem Stig Ove Sommervoll i Holåsen Vel til Innherred når vi skriver slutten av oktober.

Trenger mer penger

Velforeningene har fått økonomisk støtte av Levanger kommune til prosjektet. Det er gitt 87 500 kroner til trimtrappa, men velforeningene ber nå om litt mer for få prosjektet sluttført.

– Tillatelse for iverksettelse av byggingen krevde at det ble levert inn en byggesøknad på anlegget. En slik byggesøknad koster oss 9500 kroner. Noe som er over ti prosent av det vi fikk i støtte for å iverksette trappebyggingen. Dette er en betydelig sum for prosjektet og vi er redd for at våre midler ikke strekker til slik at vi får fullført anlegget, skriver velforeningene i en søknad til formannskapet i Levanger.

– Allerede godt brukt

– Får vi ikke støtte, så må vi ta av oppsparte midler. Vi venter også på spillemidler. Men det er ikke dramatisk - trappa vil bli ferdig, sier Sommervoll til Innherred. Han viser til at det som står ferdig er godt brukt allerede.

– Mange er der og springer hver dag, sier han.