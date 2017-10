Tok en kikk på vindmøllene

Nyheter

I forrige uke var vi i første klasse på forskerlinja på Ytre Vikna vindpark. Vindkraftverket er lokalisert ved Hagaskardet i Vikna kommune i Nord-Trøndelag, og ble satt i drift i oktober i 2012. I dag har kraftverket 17 vindturbiner. Høyden på disse varierer fra 64 til 74 meter, for å få utnyttet mest mulig energi.

Hver vindturbin har tre rotorblader med en lengde på 35 meter, og som roterer 360⁰. Vindturbinen omformer vindens bevegelsesenergi til rotasjonsenergi. I generatoren omformes denne mekaniske energien til elektrisk energi som sendes til strømnettet.

Teoretisk og ifølge Betz' lov, kan man maksimalt utnytte 59% av energien som produseres. I praksis får vi utnyttet omtrent 40%. Det er derfor viktig med en høy gjennomsnittsvind. Den optimale vindstyrken er 12-13 m/s, for full effekt. Dette er ikke tilfelle hele tiden, og det er derfor varierende frekvens på strømmen som kommer ut. Vindkraftverket i Ytre Vikna har en årlig produksjon på 120 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 6000 husstander. De bruker omtrent en halv time på å produsere strøm til en husstand for et helt år.

Ytre Vikna har et besøksbygg på toppen av parken, som vi besøkte da vi var der. Det var veldig fint, og man så ut over havet. Det var en 8 km lang asfaltert vei og mulighet for å låne sykler. Det var også kikkert, bålpanne og benker som kan benyttes av de som besøker stedet.

Vindkraft er grønn energi, men fortsatt et inngrep i naturen. Flere peker på friluftsliv, verneområder, dyreliv, støy og skyggekast som argumenter for å ikke utvinne energi ved hjelp av vindkraft. Likevel er vindkraft et av de mest miljøvennlige formene for storskala kraftproduksjon vi har tilgjengelig i dag. Det tar omtrent et halvt år før utgiftene til byggingen er tjent inn igjen på strømproduksjon. For å redusere utslippene av CO2, er det viktigere enn noen gang å produsere kraft fra fornybare energikilder.

Utbygging av nye vindturbiner på Ytre Vikna vindmøllepark er nå under planlegging. I det andre utbyggingstrinnet er det planlagt ca. 40 nye vindturbiner, som vil forsyne ytterligere 25 000 husstander med ren energi.

Lukas Larsson Røtting

Astrid Skrøvseth