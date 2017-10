Gir seg i Levanger-politikken

Nyheter

Andreas Jenssen Hjelmstad (32) kom flyttende tilbake til Levanger i 2011, da han ble ordførerkandidat for Høyre i hjembyen. Ordfører ble han ikke, verken da eller fire år senere, men han har de siste seks årene preget det politiske livet som formannskapsmedlem, kommunestyremedlem og representant for kommunen i ulike interkommunale verv.

Avbrekk fra finans

I Levanger var han områdebanksjef for personmarked Nord-Trøndelag i Danske Bank helt til stillingen hans forsvant, og to av filialene han hadde ansvaret for ble solgt til Grong Sparebank i fjor.

Etter at han sluttet i Danske Bank har han jobbet for T:LAB med rekrutteringsprosjektet JOBBiT (Jobb i Trøndelag), for å lette tilgang på kompetanse til regionen.

Interessant

Nå har han fått ny jobb i Forte Fondsforvaltning, og skal jobbe med distribusjon av Fortes seks fond, samt markedskommunikasjon for det som er landets eneste fondsselskap med hovedkontor i Trondheim.

– Da denne muligheten dukket opp, kunne jeg ikke si nei. Jeg har fulgt med Forte fra sidelinja helt siden oppstarten. Å få være med på oppbygging og vekst i et fondsforvaltermiljø i Trøndelag blir kjempespennende, sier Hjelmstad.

Selger leiligheten

Overfor Innherred avslører han at jobben ble hans allerede for omlag tre måneder siden, men at det ikke er offentlig før nå av hensyn til jobben han har hatt. Dermed har han sin første arbeidsdag i Trondheim allerede i morgen, onsdag 1. november. Arbeidsplassen ligger i Søndre gate midt i byen. Jobben vil også medføre en del reising til det store finansmiljøet i Oslo.

– Jeg kommer til å melde flytting etter hvert, og da kan jeg ikke fortsette som lokalpolitiker i Levanger. Det rent praktiske vil ta noe tid, men rett på nyåret regner jeg med at alt er i orden, sier Hjelmstad, og legger til:

– Om noen er interessert i en fin bygårdsleilighet i Levanger, er det bare å si fra!

Ikke på grunn av mistrivsel

Hjelmstad har ti års erfaring fra bank og forsikring, fire år hos DnB i Trondheim, og seks år i Danske Bank, som tidligere het Fokus Bank. Nå går han tilbake til finansområdet, og forlater både politikken og Levanger igjen for en stund.

– Jeg har trivdes godt både i mine jobber i Levanger, i lokalpolitikken her og med å bo i byen, poengterer han. Samtidig fristes han av et nytt kapittel i storbylivet. Hvor lenge det nye oppholdet i Trondheim blir, er ikke godt å si.

– Det ble jo ingen kommunesammenslåing på Innherred, men kanskje kommer jeg tilbake den dagen nye E6 mellom Trondheim og Levanger står klar, ler han.