Ikke særlig fornøyd med Arbeidstilsynet

Nyheter

Det går frem av en artikkel i fagbladet NNN-arbeideren, medlemsbladet for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds medlemmer.

NNN er et fagforbund tilknyttet LO.

Lite godt å si

Nylig møttes over 40 tillitsvalgte fra Nord- og Sør-Trøndelag til klubb- og avdelingslederkonferanse på Stjørdal. Der var takhøyden stor og de tilltsvalgte ganske frittalende, ut fra reportasjen som fagbladet har laget fra møtet.

– Arbeidstilsynet er en av de største vitsene vi vet om, sa nestleder i klubben på Salmar i sørfylket, Bente Marie Kvam, og fikk med seg klubbleder og hovedtillitsvalgt ved Tine Meieriet i Verdal, Lars Olav Iversen på det samme.

– Også hos oss er de en vits, som ikke gjør en damn shit, mente han.

Avisa Innherred har forsøkt å ta kontakt med regiondirektør i Arbeidstilsynet i Midt-Norge, Stig Magnar Løvås, i håp om en kommentar til beskrivelsene fra de NNN-tillitsvalgte, og vil eventuelt føye til et svar fra tilsynet hvis vi får det.

Begrenser klubbvirksomheten

Lars Olav Iversen er også sitert på at det ikke er så lett å være tillitsvalgt ved Tine-anlegget i Verdal.

– Plutselig fikk jeg beskjed om at det ikke var lov å ha medlemsmøter i arbeidstida lenger, og like plutselig fikk jeg en epost med beskjed om at jeg måtte jobbe 40 prosent på teknisk avdeling, fortalte han.

Sykefraværet ved bedriften skal ha doblet seg den siste tiden.

Det som er positivt ved Tine-anlegget i Verdal er at organisasjonsgraden blant de ansatte er veldig høy.

Forskjell på medlemsmøter og klubbmøter

Innherred har vært i kontakt med meierisjef Kjell Tronhus. Han poengterer overfor lokalavisa at bedriften ikke nekter de tillitsvalgte å ha klubbmøter i arbeidstida, men at medlemsmøtene altså må holdes på fritida.

– I klubbstyret er de seks personer, og styremøtene får de naturligvis holde. Men medlemsmøter hvor alle organiserte kan møte, kan dreie seg om 60-70 ansatte, og det vil vi ikke tillate at holdes i arbeidstida. Da må vi stanse produksjonen, sier Tronhus.

Arbeidstilsynet

Nå har ikke ledelsen ved meieriet noe med Arbeidstilsynets jobb å gjøre, da Arbeidstilsynet er en statlig etat under Arbeids- og sosialdepartementet som fører tilsyn med at private og offentlige virksomheter følger lovverket. Tronhus kommenterer likevel dialogen med tilsynet slik.

– De gangene vi har fått varsel om avvik, har vi lukket dem så raskt som mulig. Det gjør vi alltid. Akkurat hva de skal ha reagert på nå i det siste vet jeg ikke, jeg har ikke hørt om noe galt de siste årene.

Roboter og lange dager

Også andre steder murres det. Ved Nortura i Malvik er det kommet inn flere roboter.

– De kommer nok neppe til å betale kontingent til NNN de kommende årene, sa en sarkastisk klubbleder Cato Ervall. Mens i fiskeribedriften Grøndtvedt Pelagic på Ørlandet opplever de ansatte å måtte jobbe tolv timer sju dager i uka.

– Vi har vært i kontakt med Arbeidstilsynet, men de noterer bare avvik, sier nestleder i NNN-klubben i bedriften, Elin Kjørsvik.

Må si fra mer

Nils Viggo Futaker fra Verdal er fylkeskoordinator for NNN i Nord-Trøndelag.

– Jeg savner at klubbene og avdelingene tar enda mer kontakt med meg om saker som opptar dem, sa han i sitt innlegg om sin virksomhet i perioden.