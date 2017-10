Ny utsettelse for Norske Skog

Nyheter

Fristen er nå forlenget til fredag tredje november melder selskapet i en børsmelding tirsdag ettermiddag.

Styret skriver at de sannsynynlig har gått over terskelen på 75 prosent aksept fra sikrede og usikrede långivere.

Likevel trenger de også støtte fra den største långiveren med et lån på 100 millioner euro til selskapet.

– Vi er glade for at vi sannsynligvis har fått tilstrekkelig støtte hos begge obligasjonslångiverne. Vi forventer at de siste långiverne nå er konstruktive og fleksible slik at vi kan komme til enighet, sier styreleder Christen Sveaas i meldingen.

Han understreker at de sju fabrikkene går som normalt.

Børsmeldingen kan du lese her