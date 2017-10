Samlet inn over seks tusen til Unicef

Nyheter

Ekne barneskole arrangerte tirsdag 24. oktober FN-dag ved skolen. Det er lang tradisjon for å ha en slik dag her ved skolen. Bygda inviteres til konsert der alle skolens elever viser frem sang, dans og andre muntre innslag. Programlederne Ask Bjøru og Michael Abangen Iversen loset oss trygt gjennom programmet.

Under konserten holdt nestleder i elevrådet, Vegar Wekre Hjulstad, en kort tale om hvor de innsamlede pengene går til i år. I og med at årets TV-aksjon gikk til Unicef sitt arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt, hvert barn er en mulighet, sa det seg selv hvor de innsamlede midlene skulle gå. Alle barn har rett til å gå på skole er ikke noe vi bare sier, vi mener det. Alle skolens elever avsluttet konserten med Michael Jacksons vakre «Heal the world!»

Felles lunsj for alle gjester, elever og ansatte foregikk i skolens lokaler etter endt underholdning. Muligheten for å betale en frivillig sum for lunsjen samt handel på loppemarked i etterkant av lunsjen ga en del inntekter til aksjonen. Gjestene ga positive tilbakemeldinger på både underholdningen, bespisningen og muligheten til å besøke skolen og få et lite innblikk i hva vi holder på med. Elevene ser frem til denne dagen hvert år.

I tillegg til selve FN-dagen arrangere skolen joggedag fredag 27. oktober som også ga noen kroner til unicef sitt arbeid. Samlet ga disse to arrangementene kroner 6.435 til Unicef sitt arbeid.

Erik Hojem Garmager

Rektor