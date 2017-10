VASSmarka ja

Nyheter

For ikke lenge siden ble arbeidet med første del av midtdelerstrekningen Vassmarka - Ronglan fullført, slik at de kjørende på E6 igjen kan kjøre den vanlige traseen nord for Åsen sentrum både i sørgående og nordgående retning.

Men E6-en mangler stikkrenner eller grøfter ved siden av, og dermed hoper vannet seg opp på jordet ved siden av. En Mesta-bil var tirsdag midt på dagen på plass for å se nærmere på forholdene.

På gammelriksvegen mellom Åsen og Ronglan, fylkesveg 111, er det på et sted enda verre med vannoppsamling etter nedbørsmengdene i løpet av tirsdagen. Der har noe gått tett, slik at hele vegbanen er fylt av vann.