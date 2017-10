Varaordføreren kastet seg med i dansen

Nyheter

Lørdag kveld ledet Jeremiah Williams årets Get Together-fest på Verdalsøra ungdomsskole. Kvelden var fylt med god mat og morsom underholdning.

Get Together er en årlig fest, arrangert av Innvandrerrådet i Verdal kommune sammen med frivillige. Formålet er å samle folk, bygge bruer mellom kulturer samt spise god, krydret og kulturell mat. I tillegg serveres livlige presentasjoner, musikk, dans og litt komedie innimellom også.

God mat og prat

Arrangementet bød på mat fra alle kontinenter, og flere land. Somalia, Polen, Thailand med flere. Folk hadde det bra, praten gikk, maten ble spist opp og det ble sunget og klappet med på sanger. Summa summarum - det virket som om at alle hadde en trivelig kveld.

Jeremiah startet årets fest med å mimre om hvor bra året 2017 har vært for ham. Hovedhappeningen var kongens bursdag, som han ble invitert på. Videre sang Williams «Can you feel the love tonight» av Elton John, med god innlevelse.

Jeremiah hadde tatt med seg en tale, som ble skrevet av Rahil Al-Daraji og holdt på FN-dagen. En tilfeldig person fra publikum ble valgt til å lese den, og det var ingen ringere enn varaordfører Silje Heggdal Sjøvold.

–Verdifullt med mangfold

Etterpå kom Ole Kvernmo Landfald og Stig Holum opp på scenen, og sang Ole sin originale sang «Lets talk about life», som handler om å bygge bruer, bli kjent. Etterpå sang de en coverlåt, Hjertetro.

Så var det Silje sin tur å opp på scenen igjen. Hun holdt en fin tale, om Verdals berikede, kulturelle samfunn, hvordan Get Together var med på å gjøre dette enda bedre og at det er rom for alle i vårt samfunn.

– Jeg er ikke i det minste tvil om at et Verdal og et Norge med flerkulturelle trekk, med nordmenn med ulik kulturell bakgrunn, er verdifullt for oss alle, sa hun.

Så var det tid for dans av Fawsiyo Ahmed og Mohammed Ahmed. Fulgt av nydelig sang og piano. Videre så vi «trommedans», som skapte masse liv og engasjement hos publikum. Programmet ble avsluttet med dans av alle som var til stede, naturligvis også varaordføreren.

I videoen ovenfor kan du se flere av innslagene, der dansen kommer mot slutten.