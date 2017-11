«Det blir ikke mye god norsk barne-tv på TV2 fremover»

Nyheter

Det er Klassekampen som onsdag fastslår at TV2s tilbud de neste årene vil gi lite til barn.

Mange timer - lite norskprodusert

Av saken går det frem at TV2 får 135 millioner kroner i året i statsstøtte de neste fem årene for å fortsette som kommersiell allmenkringkaster. Men i søknaden som TV2 har sendt lover de kun å sette av fem millioner kroner av dette til barneprogrammer sendt på vanlig TV.

For dette beløpet vil kanalen sende 72 timer i året med ukentlig, norskspråklig barne-tv på lørdager, søndager og i høytider.

– Det må i så fall bli dubbede animasjonsserier og mange repriser, konkluderer Bjørn Tore Hallem i TMM Produksjon overfor Klassekampen. TMM er for øvrig majoritetseier i selskapet Norsk Lyd AS, som driver blant annet med dubbing.

Vanskelig regnestykke

Når TMM lager dramaserier, er budsjettet gjerne rundt fire millioner kroner for ti episoder av tolv minutter.

– Barn fortjener også kvalitet, akkurat like mye som oss voksne. Skal de få regnestykket til å gå opp blir det lite av det, konstaterer Hallem.

Han tror TV2 ikke vil forplikte seg til en større satsing på barn og unge, fordi programmer rettet mot disse seergruppene ikke er økonomisk attraktive for annonsører. I Norge er det forbudt med reklame direkte rettet mot barn.

Vil satse på nett istedet

Kanaldirektør Trygve Rønningen i TV2 understreker til Klassekampen at tilbudet som TV2 har gitt kun er et minimum av hva kanalen vil tilby barn og unge, og påpeker at avtalen om kommersiell kringkasting bare omfatter direktesendte program på hovedkanalen på tradisjonell TV.

– Vi kommer til å satse stort på barn og unge på strømmetjenestene våre, og vi har allerede et variert tilbud for barn og unge på TV2 Sumo (nett-tv). Det vil være uklokt av oss å satse barneprogrammer på vanlig TV, når de i stadig større grad forlater TV-skjermen til fordel for mobil- og dataskjermen, mener Rønningen.

NRK i særklasse

Klassekampen konkluderer likevel med at NRK vil være alene om å satse på dramaserier for barn og unge også de neste årene. For tiden spilles dramaserien Zombielars for 11-12-åringer inn i Oslo, en serie av produksjonsselskapet Tordenfilm. Budsjett: 78 millioner kroner, tre ganger så mye som TV2 totalt skal bruke på barne-tv på TV de neste fem årene.