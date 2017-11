En kveld det tok tid å fordøye inntrykkene fra

Nyheter

Sammen med søsteren Tove var hun en av over tre hundre fremmøtte da Foreningen mot stoff Innherred markerte at det er tjue år siden foreningen ble stiftet.

Det skjedde i den store konferansesalen på Stiklestad, som mandag kveld var fylt til randen av folk som ville dele kvelden med frivillige, berørte, pårørende og venner av mennesker med problemer knyttet til rus.

– Vi kom dit ganske tidlig, en stund før programmet skulle starte. Mottakelsen var varm og fin fra representanter for styret, og Kim Røe og Heidi Normann Austad var også der og tok oss godt i mot, forteller Eklo.

Folkelige Petter

Som om ikke det var nok, så kom også kveldens spesielle gjest Petter Nyquist aka Petter Uteligger fra TV2-serien med samme navn. I serien forlot den lykkelige familiefaren sitt vanlige liv for å leve livet på gata i Oslo i 52 dager, og tok med seg kun et håndholdt videokamera og klærne han stod i. Serien fikk frem at rusmiljøet bestod av mennesker som er rause, hyggelige og imøtekommende.

Like hjertelig var Petter selv da han besøkte Stiklestad.

– Mens vi stod utenfor døra fikk vi prate med ham, og han tok også i mot de andre som kom etter hvert, og snakket med dem. Petter viste seg umiddelbart som en veldig varm person, skryter Randi Vestrum Eklo.

Kalle som konferansier

Snart begynte folk å trekke inn i konferansesalen, og konferansier Kalle Garli kunne ønske både foreningens representanter, pårørende, lensmennene i Levanger og Verdal, Levanger-ordfører Robert Svarva og alle andre velkommen. Representanter fra den politiske ledelsen i Verdal kommune var dessverre forhindret fra å komme på grunn av kommunestyremøtet som gikk samtidig.

Kalle Garli bidro så klart også musikalsk, først med «Som en føggel» sammen med gitarist og låtskriver Lars Erik Fisknes og Kalles sønn Ronni Garli.

Styremedlem i Foreningen mot stoff, Karin Rekve, holdt en fin tale der hun fortalte om oppstarten til foreningen, hvordan de har jobbet gjennom to tiår og plassene de har holdt hus.

– Det gjorde også inntrykk, sier Randi Vestrum Eklo.

Petter Uteligger

Etter Rekves tale fikk Robert Svarva ordet for å si litt om foreningens betydning sett fra Levanger-ordførerens ståsted, og så var det tid for Petter Uteligger til å komme på scenen.

– Vi fikk se både fra serien og andre ting Petter har vært med på. Spesielt merket vi oss at han var tydelig på hvor viktig det er å ta vare på alle slags mennesker, fremhever Eklo.

Petter Nyquist har en datter på fem år og en sønn ett år, og familiefaren fortalte at jenta allerede var veldig opptatt av å gi til andre fremfor å tenke på seg selv.

– Det var et fantastisk foredrag som ble en fin avrunding av den første delen av programmet. I pausen der alle fikk gratis kaffe og kake fortsatte han å ta seg tid til å prate med folk. Det var ikke noe stress med Petter, han var så rolig av seg.

Angår mange

Etter pausen tok pårørende Torill Elverum ordet for å informere om gavemidlene foreningen har fått, i tillegg til å gå inn på egne opplevelser.

– Selv vi som ikke er oppe i dette forstår veldig godt hvordan det er, når vi får høre det på en sånn måte. Rusproblemer angår jo ikke bare den enkelte som har trøbbel, men i minst like stor grad de nærmeste pårørende, resten av familien og alle venner og bekjente, konstater Eklo.

Foreningen mot stoff har dessuten sitt eget fotballag, en blanding av tidligere rusmisbrukere, pårørende og kompiser. FMS-laget spiller både vanlige innendørsturneringer i futsal, arrangerer cuper for andre kompislag og har det siste året dessuten vært med i en litt annen form for fotball - gatefotball.

Modig ung mann

De kom også på scenen under 20-årsmarkeringen. Morten Moe hadde fått i oppdrag å si noen ord fra dem.

– Jeg vet at han grudde seg litt til å snakke foran tre hundre mennesker, men han var modig og kjempeflink! Morten fortalte om hva FMS har betydd, for muligheten til å komme i arbeid, aktiviteten i fotballgjengen og om de gode samarbeidspartnerne de har. Sponsorene har gjort at FMS-laget kan lage skape aktivitet for andre, av og til reise på turneringer utenfor nærområdet og kan ikle seg egne FMS-trøyer. Fotballdrakter som de er stolt over å bære, og som viser frem hvem de er og hvor de kommer fra.

Coach Heidi Normann Austad (som også er daglig leder i Foreningen mot stoff Innherred) fikk en solid dose skryt fra fotballguttene om hvor mye hun hadde betydd for dem, i tillegg til blomster.

– Talen til Morten varmet hjertet hos mange, og jeg fikk nok en tåre i øyekroken, medgir Randi Vestrum Eklo.

Lys og varme

Etter nok et høydepunkt i andre del av jubileumskvelden ble alle bedt om å reise seg og ta et godt tak i sidemannen under den avsluttende sangen til Kalle Garli og hans ensemble: Åge Aleksandersens aller mest populære låt - Lys og varme.

Helt helt til sist var ordet fritt for hvem som helst. Rus- og psykiatritjenesten i Levanger kom med blomster, og Boligkontoret i Verdal overbrakte også en hilsen der de samtidig takket for den gode kontakten med FMS, som blant annet er viktig i jobben med å finne egnede boliger til de som trenger hjelp til dette gjennom kommunens boligsosiale arbeid.

– Hele kvelden var egentlig fantastisk. Det var over 300 mennesker der, og alle var rørt og varme om hjertet da de gikk hjem, oppsummerer Randi Vestrum Eklo etter 20-årsjubileumsmarkeringen til Foreningen mot stoff Innherred.