Knust glass og søppel spredd utover skateparken

Nyheter

Onsdag fikk Innherred inn et tips om at Stadionparken i Levanger sentrum virkelig ikke så bra ut. Vi oppsøkte stedet, og fant en forsøplet skatepark med både restavfall, knuste glassflasker og papirrester på stedet. Trolig er det en svart søppelsekk som er revet i stykker, hvor innholdet har blitt spredt utover.

- Det ser for jævlig ut nedi Stadionparken. Gikk forbi i går og i dag, og søpla ligger slengt ut over der nede, sier en tipser til Innherred onsdag.

Ryddes opp i dag

Levanger kommune har imidlertid ikke fått melding om forsøplingen, men lover å se til at det blir ryddet opp.

- Dette kjenner vi ikke til, og det har ikke kommet inn noen meldinger til oss om forsøpling i parken nå, sier Helge Nyberg, enhetsleder for drift og anlegg i Levanger kommune.

Han bekrefter at Stadionparken ligger under deres driftsansvar, også med tanke på avfallshåndtering.

- Vi skal sende noen bortover til parken nå, for å se på saken og sørge for at det blir ryddet opp, sier Nyberg.