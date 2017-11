Røra vil kapre Nav foran nesen på Levanger og Verdal

Nyheter

Innherred skrev for halvannen måned siden om Navs ønske om å samlokalisere familie- og pensjonskontorene til etaten - som i dag holder til både i Levanger og Steinkjer. I den forbindelse er Nav på jakt etter nye kontorlokaler i eller mellom de to byene.

Sentralt

I Verdal uttrykte Coop overfor lokalavisa interesse for å leie ut - de eier bygg både i Verdal og Levanger. Også Grande Eiendom og Jaras Eiendom kunne tenke seg det, mens Berg Eiendom var litt mer avventende. Også i Steinkjer har aktører vist interesse for å tilby lokaliteter.

Sist uke kunne Inderøyningen fortelle at selskapet Hellemshaugan Eiendom også ville melde seg på i kampen om å få det nye felles Nav-kontoret - nærmere bestemt på Lensmyra på Røra.

– En optimal lokalisering, sentralt på Røra, med kort veg til jernbane og bussholdeplasser, like ved både E6 og fylkesveg 755, konkluderte Sverre Gregersen i Byggmesteran overfor lokalavisa.

Røra - et eldrorado

Byggmesteran, Brødrene Austad og Austad Maskinstasjon har gått sammen i selskapet Hellemshaugan Eiendom.

– Se for deg hvor sentralt Røra er på Innherred. Røra er et eldrorado for den som vil ha sin arbeidsplass og bo her også. Vi har ledige boligtomter, en god skole og et knall barnehagetilbud, samt kort veg til både Verdal, Levanger og Steinkjer, poengterte Eskil Austad hos Austad Maskinstasjon.

Etter Navs ønske

Eiendomsselskapet har tilbudt Nav å sette opp et helt nytt bygg i to etasjer, med grunnflate på 1250 kvadratmeter. I saken til Innherred i september snakket Nav om et behov for mellom 2000 og 2500 kvadrat, noe løsningen i Røra er fint innenfor.

– Det blir et bygg som er universelt utformet, med gode parkeringsmuligheter utenfor for både ansatte og besøkende. Vi setter opp et bygg akkurat slik Nav vil ha, lokket Roger Austad hos Brødrene Austad.