– Bare tenk på hva Zlatan sa

Hvordan skaper vi et godt fellesskap med rom og muligheter for våre nye landsmenn, flyktningene?

Kommunene i Nord-Trøndelag deltar i et 2-årig læringsnettverk. Målet er å gjøre oss enda bedre i arbeidet med inkludering av flyktninger til samfunn og arbeid i Nord-Trøndelag.

Når «helvete» bryter løs i eget land. I trygge Norge kan vi vanskelig forestille oss hvordan virkeligheten er for de som må flykte fra eget land. Det skal mye til før vi velger å forlate våre «reir» for rett og slett å overleve. I tillegg til å måtte forlate alt kjent og kjært, er også selve flukten et mareritt. Redselen, sulten, sykdommen og minner om grusomme opplevelser sitter i. Samtidig er frykten for det som møter dem i et fremmed land hele tiden framtredende i bevisstheten.

«Hvor ender vi og hvilke muligheter kan vi få blant fremmede i et annet land med annen kultur?». De har mistet noe av seg selv på veien og håper på et liv for seg og sine barn. Det er alvor! Halvdan Sivertsen uttrykker det så bra i låten: «Sommerfuggel i vinterland!»

Inkludering er et felles ansvar. Målet er at flyktningene skal innlemmes i samfunnet på lik linje med oss som bor her fra før. Det krever tid og arbeid både for oss og dem. Hvis vi tenker gjennom hvor lang tid det tar å lære et norsk barn å kunne leve, arbeide og bidra i et godt og demokratisk samfunn i Norge, skjønner vi hvilket ansvar vi har i samlaget og at det tar litt tid.

Flere undersøkelser viser at jo bedre man er inkludert, jo bedre fungerer samlaget. Faren ligger i at noen utelukkes, eller føler seg utelukket, og blir ulykkelige og «bitre» på det samfunnet de bor i. Det hevder også den svenske toppfotballspilleren i Manchester United Zlatan Ibrahimović: «Inkludering berget meg!»

Investering for fremtiden. Vi trenger flere mennesker i samfunn og arbeid. Det er også lurt å ha et større mangfold i befolkningen lik verden for øvrig. For mange små kommuner i distriktene, er tilflyttingen kjærkommen og bidrar til å sikre samfunnet. Når våre nye landsmenn har lært seg språket og fått tilstrekkelig utdanning, bidrar de som andre. Det er med sin arbeidskraft, nytenking og ofte med gode ideer om nye profesjoner.

Nykommerne er mødre og fedre med yrker som snekkere, bygningsarbeidere, omsorgsarbeidere, sveisere, elektrikere, kunstnere, leger mm. De bringer med seg barn som skal vokse opp her og bli gode nordmenn som oss andre. En pedagog sa til meg en dag: «Uansett om de kommer som små eller store, starter vi der de er i hodet sitt og bygger kunnskap derfra!».

Naboloven. I Norge har vi begrepet dugnad og dugnadsånd. Dugnader bidrar til fellesskap og inkludering i mange sammenhenger. I andre land har de «Naboloven» som en hurtigvei til vennskap og språkopplæring. Naboloven handler om å invitere nye naboer til middag sammen med venner i løpet av de første to ukene. På den måten blir de kjent og får anledning til å bygge nettverk. Kanskje vi skulle adoptere naboloven også hos oss?

Lær norsk, lær norsk, lær norsk! Viktigste krav og budskap til alle som skal leve et liv sammen i vårt samfunn! Vi som har norsk som morsmål og som bor i et lite land der vi må lære oss engelsk og mange andre språk, faller fort i den fellen og benytter andre språk enn norsk i møte med flyktninger og innvandrere. Vi bør snakke norsk med dem.

Åre – et godt eksempel. Åre har gjort et gjennomgripende arbeid med flyktninger, i et lite fjellsamfunn i «vinterland». De har skapt oppsiktsvekkende resultater. Det Åre kommune framhever som svært viktig, er at de som kommer må lære svensk så hurtig som mulig.

I språket ligger også sentrale deler av kulturen som er viktig å få med seg.

Prosjektet heter: EN AV OSS, og er et samarbeid mellom KS, Kommunesektorens Organisasjon i N-T og Fylkesmannen i N-T.

Tone Volden Rostad

Prosjektkoordinator i KS