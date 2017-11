– Det finnes da annet areal til industri

Nyheter

Utnyttelse av industriarealene på Ørin

I avisintervju i lokalavisa Innherred lørdag 14. oktober uttaler ordfører Bjørn Iversen følgende: «Håper å sette fart på Ørin Nord-utvidelsen snarest.» Av artikkelen framgår det at sitat «ordføreren tar saken til rådhuset, næringslivet vil ha fyllingsdugnad.»

For medlemmer i Fætten vel, som i årevis har kjempet for at kommunen sørger for en bedre utnyttelse av eksisterende industriareal, var dette svært gledelig. Den logiske konsekvens av at en nå vil ta i bruk de arealer som er benevnt som Ørin Nord, er at behovet for en utvidelse av arealet sørover, falle bort. Dermed kan en unngå en videre rasering av Fættenskogen, og innbyggerne på Fætten kan få leve trygt i sine hjem.

Men når en leser videre i avisen sitt oppslag, framgår det at ordføreren slett ikke er i stand til å trekke noen logisk konsekvens av sin egen uttalelse. Han kommer med noen påstander om kostnader, og sier blant annet «at utfylling eller mudring vil koste flere titalls millioner alene. Deretter må det etableres infrastruktur i grunnen. Tidligere har vi hatt anslag på 100-140 millioner kroner, med det har vært grove anslag.»

Fætten Vel ser med undring på at ordføreren fortsatt baserer sin argumentasjon på «grove anslag», og hva han tror vil være kostnadene. Det er ganske uhørt at ordføreren i så alvorlig sak fortsatt bare bygger på antagelser, og ikke på dokumenterbare beregninger. Dette tyder på at kommunestyret har vedtatt en kommunedelplan for Verdal by på et feil grunnlag.

Etter vår mening burde investeringsbehov og konsekvensutredning for Ørin Nord, og videre utbygging av resterende næringsareale på Ørin, vært utarbeidet av faginstanser med nødvendig kompetanse. Under behandling av saken, og ved drøfting av alle høringsnotatene, var ordføreren lite interessert i å skaffe fram kontrollerbar informasjon.

Ordføreren kommer med en interessant påstand der han hevder at tomteprisene for Ørin Nord vil bli dobbelt så høye som dagens tomtepriser på Ørin. Dette er en gladmelding – og ganske sensasjonelt- ettersom tomteprisene en til nå har operert med på industriområdet er svært lave.

Verdal kommune har drevet billigsalg av tomter på Ørin industriområde, med priser som ligger under halvparten av kostnaden for industritomter i regionen. Med andre ord burde det ikke by på problemer å få industri og næringsvirksomhet til å etablere seg i Verdal, selv om prisen skulle bli som ordføreren hevder – «nemlig dobbelt av dagens tomtepriser på Ørin»!

Leder for Verdal Næringsforum, Ingrid Dahl Furunes sier at det er svært viktig å sørge for utvidelse av industriparken. « Ørin Nord er fortsatt et fokus for oss. Vi jobber for å fylle opp området, og har foreslått en fyllingsdugnad, der overskuddsmasse kan kjøres til Ørn Nord fra andre byggeplasser og prosjekter for å gjøre utfyllingsarbeidet rimeligst mulig. Hun ser for seg at både entreprenører og andre kan bidra til en slag kronerulling for utfylling av Ørin Nord.»

Vi har den tro at Verdal kommune ikke behøver noen kronerulling eller innsamlingsaksjon for å løse arealbehovet. Men vi mener forslagene fra Næringsforumet er interessante, og Fætten Vel anmoder ordføreren å utnytte den interesse som næringslivet her viser for saken.

I en avisartikkel i «Innherred» den 3. oktober 2017 ble de gledelige omsetningstallene for Verdal Industripark offentliggjort. Tallene viser at firmaer på området har meget god fortjeneste av sin virksomhet. En oppjustering av tomtekostnadene til samme nivå som i nabokummunene burde derfor ikke skremme nye investorer fra å investere i tomter på Ørin Nord.

I samme artikkel sier ordføreren: «Nå har vi i noen år hatt for lite næringsareal for nyetableringer på Ørin. Men vi har fått alle godkjenninger for en utvidelse på 200 dekar, som sikrer næringsareal for fremtiden.»

Dette var også en hyggelig informasjon fra ordføreren. En nøye gjennomgang av arealer på industriområdet viser at det allerede finnes ca 200 mål disponibel areale, uten at det er nødvendig å ødelegge resten av Fættenskogen, eller ta i bruk dyrket areal på Fætten. Dersom man i tillegg kan legge til de 250 mål som utgjøres av Ørin Nord – har kommunen allerede mulighet for å ta imot nyetableringer i overskuelig fremtid.

Vi oppfordrer kommunepolitikerne i Verdal å bruke vett og forstand, og stoppe den meningsløse ødeleggelse av natur, boligområder og jordbruk i nedre del av kommunen som dagens ordfører av uforståelige grunner har gjort seg til talsmann for.

Tore Granum

Styreleder, Fætten vel