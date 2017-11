Da rådmannen la frem budsjettforslaget i Verdal var det også en levangsbygg til stede

Nyheter

Ingen av de fremmøtte på fremleggelsen av rådmannens budsjettforslag for 2018 i Verdal kommune noterte mer flittig enn han som satt på fremste rad.

Da presentasjonen var ferdig hadde han notert et helt A4-ark med hovedpunktene i rådmann Jostein Grimstads fremtidsutsikter.

– Det er litt ulikt det jeg er vant til dette, sier Erlend Stjern, som til daglig går førsteåret på restaurant- og matfag ved Levanger videregående skole.

Jobbet et dagsverk

Torsdag ble han assisterende varaordfører for en dag - på OD-dagen.

Årets Operasjon Dagsverk skal støtte Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms utdanningsprosjekter i Nigeria - midt i verdens største oljekatastrofe.

Der har mer enn 50 års oljevirksomhet fra internasjonale selskaper ført til store ødeleggelser for miljøet og innbyggerne i Niger-deltaet. Mer enn tusen ulykker i året forgifter natur, mennesker og dyr, og mange steder kan de ikke en gang dyrke mat på grunn av dyptgripende forurensing. Drikkevannet er heller ikke bra.

Matfag

På budsjettfremleggelsen dreide det seg ikke så mye om forurensing. Her i landet har vi heldigvis gode forutsetninger for å dyrke gode råvarer - som Erlend og alle andre i matfaget trenger for å lage god og næringsrik mat.

I tillegg er førsteårseleven altså mer politisk interessert enn mange av sine jevnaldrende.

– I hvert fall siden tidlig på ungdomsskolen har jeg fulgt mye med politikk, både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan, sier Stjern.

Full kontroll

Å få muligheten til å delta i politikken for en dag var ekstra interessant for den unge frolingen, som var maks heldig med plasseringen av årets OD-dag. Fremleggelsen av budsjettforslaget til rådmannen griper inn i hele aktiviteten i kommunen.

– Interessant, selv om jeg ikke har satt meg inn i alt sammen, oppsummerer den assisterende varaordføreren.

– Hva tenker du om forslaget?

– Det er i hvert fall bra at det ikke legges opp til å gå i underskudd!

– Og økning i eiendomsskatten?

– Det er en av få muligheter til å øke inntektene på, og pengene skal brukes på det som trengs.

Erlend Stjern er åpenbart ikke ute på dypt vann i sin nye jobb. Skjønt, det ville han uansett taklet fint - idet han bruker en del av fritida si som aktiv i Levanger svømme- og livredningsklubb.

– Det hender jeg er ute på dypt vann, men jeg prøver å holde meg på grunna, gliser han.

Til diskusjon

Etter fremleggelsen av budsjettforslaget skulle assistenten og Verdals varaordfører Silje Heggdal Sjøvold diskutere det videre på varaordførerens kontor.

– Det spørs om vi blir enige, smiler Sjøvold, som i hvert fall lover en ting:

– Han skal få si akkurat hva han mener.

Selv beskriver Sjøvold budsjettforslaget som et viktig styringsdokument, samtidig som hun medgir at forslag om økt eiendomsskatt ikke klinger så godt i en Høyre-politikers øre.

– Det er veldig krevende for Høyre som parti, og ikke hva vi har gått til valg på. Men vi ville ikke avvikle samarbeidet med Levanger heller, og nå ser man hvilke ekstrakostnader det gir, påpeker Sjøvold.

Verdal viste interesse

Hun er derimot svært tilfreds med rådmannens uttrykte satsing på digital og teknologisk utvikling, som hun tror både vil effektivisere og gi bedre tjenester.

Men til sist, hvorfor havnet levangsbyggen Erlend som assisterende varaordfører i Verdal og ikke i sin egen hjemkommune?

– Jeg kom aldri dit at jeg måtte spørre i Levanger. Jeg spurte Verdal først, for jeg visste at det var interesse her.

Kanskje var det en erkjennelse av at de trengte ham også.