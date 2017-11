Kommunestyret i Verdal sa ja til kunstgress i Vuku

Nyheter

Kommunestyret støttet formannskapet og vedtok enstemmig å gi Vuku idrettslag en garanti på 12 millioner kroner i forbindelse med opptakt av lån til bygging av ny kunstgressbane i bygda.

Det var imidlertid tverrpolitiske bekymringer i kommunnestyresalen. Marit Voll (Sp) mente at du kan det bli krevende å være vukubygg. Medregnet Vukuhallen har Vuku idrettslag nesten 33 millioner kroner de skal betjene. – Dette er et stort løft for et lite idrettslag, mente Voll.

Likevel – innstillingen fra rådmannen ble enstemmig vedtatt.

Ny barnehage

Vuku får ikke bare ny fotballbane. Det blir også ny barnehage i bygda. Komiteleder Trine Reitan(Ap) var glad for det som nå blir satt i gang. Dette bør skape ytterligere bolyst i Vuku mente hun. Nå blir det en ny og ikke minst større barnehage i Vuku. Derfor var det kanskje ikke unaturlig at Reitan ønsket seg i babyboom i bygda for å fylle opp den økte kapasiteten.

Økonomi

- Selv er jeg for gammel til den slags.

Replikken falt fra ordføreren under gjennomgangen av økonomitallene per andre tertial. Den fremkalte latter i salen. Det Bjørn Iversen siktet til er de bekymringsfullt lave fødselstallene i Verdal. Faktisk ligger det an til at man får fire år på rad med rekordlave barnekull.

Dette betyr igjen mindre overføringer til kommunen. Likevel ser det ut til at Verdal vil havne på et nullresultat når regnskapet skal gjøres opp ved årets slutt.