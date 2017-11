Legg turen til Skjækerdalsgruva

Nyheter

Slik finner du hit: Kjør Veresveien FV 160 til Skjækerfossen, over bru nedenfor fossen og til den nedlagte filialen. Etter brua, ta første veg til venstre opp bakken til Skjækermoen, fortsett videre gjennom gården etter skogsvei til ende (Bynavollen). Man må gjennom noen heste/dyre-innhengninger før man kommer på denne skogsveien. Husk å stenge disse etter deg. Stor parkeringsplass når man kommer fram.

Gå forbi sautrøene og mot nordvest ned mot elva Dyråa. Slagghauger og rester etter Dyrådammen ved gruva.

Historie: Gruveanlegget ligger på begge sider av Dyråa og elva kan krysses over ei bru et lite stykke nedenfor Dyrådammen. Denne har ingenting med gruvedrifta å gjøre og ble brukt kun under fløyting av tømmer. Også ved denne gruva ble man da avhengig av lang transport med hest av råmalmen og gråstein ned til Skjækerfossen hvor det ble bygd 2 smelteovner som sto ferdig i 1881. Likevel var dette det beste forsøket på gruvedrift i Verdal med lengst driftstid og størst betydning. Gruva ble nedlagt i 1891. Deler av filialen ved Skjækerfossen er oppsatt av tømmer fra administrasjonsbygningen ved Dyråa.

Hvorfor ta turen til Skjækerdalsgruva:

Historie og friluftsliv i fin harmoni.

Skal man gå videre til Skjækerdalshytta eller andre nærliggende turmål, er det fint å kombinere med denne korte «svippturen».