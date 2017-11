Både hjertestansen og jakten på redningsmannen endte godt

Nyheter

Innherred delte i starten av uka en Facebook-melding fra Pål-Anders Klefstad Berntzen, som lette etter morens redningsmann da hun forrige torsdag falt om med hjertestans på tur ut fra Coop Extra i Levanger.

Han etterlyser den reddende engelen på Levanger Uten den hjelpsomme mannen ville neppe moren ha overlevd.

To kvinner og en mann startet livreddende førstehjelp og luftambulansens lege var tydelig på at denne hjelpen var helt avgjørende for at moren overlevde.

Har overbringt stor takk

Kvinnene fikk familien rede på hvem var, men de ville gjerne også takke mannen som bidro - og han ante de ikke hvem var eller hvor han kom fra.

Tirsdag ettermiddag hadde alle Facebook-delingene, både av den opprinnelige posten og Innherreds omtale ført frem. Redningsmannen var funnet.

– Vi var veldig glade for å finne vedkommende, for å overbringe hvor takknemlige vi er for det han gjorde, sier Pål-Anders Kleftstad Berntzen til Innherred.no.

Skal møtes senere

Sønnen forteller at redningsmannen ble veldig lettet over å høre at det hadde gått bra med Berntzens mamma.

– Så langt har vi bare pratet med mannen på telefon, men vi skal holde kontakten og ordne det slik at mamma treffer ham når hun er skrevet ut fra sykehuset og er klar for det, sier Pål-Anders Kleftstad Berntzen.

Han forteller at det etter forholdene står bra til med moren, og opplyser på Innherred.nos forespørsel at den hjelpsomme mannen var hjemmehørende i Stjørdal.

– Han var tilfeldig her i området, men vi fant ham heldigvis til slutt.