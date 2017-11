Går ut mot skattekuttforslag

Nyheter

- Ordførerne i Innherredssamarbeidet ønsker å gi et klart og tydelig innspill når det gjelder regjeringens forslag om bortfall av eiendomsskatteutskrivning på verk og bruk, åpner Ida Stuberg, ordfører i Inderøy kommune, i en felles uttalelse fra ordførerne i Innherredssamarbeidet. Deriblant Levanger og Verdal rettet mot de trønderske stortingsrepresentantene. Brevet er sendt med kopi til media torsdag kveld, under tittelen "Innherredssamarbeidet sier nei til regjeringens forslag om eiendomsskattekutt".

Kompenseres ikke

Uttalelsen går ut mot regjeringens forslag om å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner, med unntak for vannkraftverk, vindkraftverk og de delene av petroleumsanlegg for olje og gass som omfattes av petroleumsskatteloven. I praksis betyr det om lag én milliard kroner i inntektsbortfall for kommunene samlet sett.

- Slik forslaget til statsbudsjett legges frem er dette endringer som i all hovedsak rammer distriktskommuner gjennom en svekkelse av enkelte kommuners inntektsgrunnlag. Særlig vil dette gjelde industri- og kraftkommuner. Forslaget representerer en reell omfordeling av inntekter kommunene i mellom, til ugunst for distriktskommunene, skriver Stuberg og de øvrige ordførerne i samarbeidet.Hun vektlegger at det ikke er foreslått noen form for kompensasjon for kommunene som rammes av skattekuttet.

- En problemstilling av denne størrelse burde vært gjenstand for drøftinger/forhandlinger med KS, og det er kritikkverdig at det ikke ser ut til å være lagt opp til noen form for utredningsarbeid. Konsekvensene for kommunene vil altså være en svekkelse av inntektsgrunnlaget med de åpenbare følger dette vil få for tjenesteproduksjon og utviklingskraft, skriver hun.

Får ikke noe igjen

Innherredssamarbeidet mener også at kuttforslaget fjerner kommunenes eneste direkte insentiv til å drive næringsutvikling, og legger til at distriktskommunene heller ikke tilgodeses for å ha avstått naturkapital til kraftproduksjon og linjenett.

Brevet er underskrevet av Tone Våg, ordfører Snåsa kommune, Anders Lindstrøm, ordfører Verran kommune, Bjørn Arild Gram, ordfører Steinkjer kommune, Trine Haug, ordfører Frosta kommune, Robert Svarva, ordfører Levanger kommune, Ida Stuberg, ordfører Inderøy kommune og Bjørn Iversen, ordfører Verdal kommune.