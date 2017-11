Gir deg siste nytt fra verdensrommet på Stiklestad

Nyheter

Science fiction-forfatteren og vitenskapsformidleren Sannes og den kjente astrofysikeren Ødegaard reiser rundt til kulturhus i landet med sitt astroshow «Out of space» for å fortelle hvordan de mener fremtiden blir for jordboere på kort og lang sikt.

– De siste månedene har vi ikke bare funnet den nærmeste beboelige planeten vi noen gang vil finne utenfor vårt eget solsystem, men også sendt ut en romsonde som skal legge grunnlaget for gruvedrift på asteroider og framtidig kolonisering av solsystemet, sier de i reklamen for arrangementet onsdag 8. november.

Likner på jorda

Den mest jordliknende planeten som hittil er oppdaget har fått navnet Proxima B, og ligger i «beboelig sone» rundt den nærmeste nabostjernen, 4,2 lysår fra vår egen planet.

– Planeten vil utvilsomt blir et reisemål for fremtidens første ferd til et annet solsystem, fastslår Knut Jørgen Røed Ødegaard. Å få mennesker helt dit, når reisetiden altså er 4,2 år med lysets hastighet (og lyset bare bruker litt over ett sekund til månen - dit mennesker har klart å reise, journ.anm.) virker utopisk for denne journalisten, men flere reiser ut i vårt eget solsystem er duoen tydelig på at det blir ganske raskt.

Verdifulle mineraler

Ikke bare reiser heller. De anslår at de første basene på månen kommer om ti år, mens baser og kolonier på Mars vil komme i løpet av 2030-tallet.

– Fra midt på 2030-tallet kan du også ta heisen ut i rommet. Det vil vi fortelle mer om på showet, lokker Ødegaard.

Når romheisene er klare til bruk, vil det ifølge Ødegaard og Sannes bli en enkel sak å drive gruver på asteroider, for å bygge kolonier og romskip.

Mineralene i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter er anslått å ha en verdi på ville 100 milliarder dollar per person som bor i hele verden.

Romferd ut av solsystemet

Og uansett utopi med bemannede reiser til Proxima B - Knut Jørgen Røed Ødegaard og Anne Mette Sannes tror på de som mener det vil være mulig om cirka 100 år.

– Vi har deltatt på stjerneskipskonferanser helt fra den første i Orlando i 2011, argumenterer de.

Litt mer jordnært er forskeres bevis for at det finnes enda en planet i vårt solsystem, i området rundt det som i hvert fall tidligere ble kalt en planet - Pluto.

– Out of space er et multimedieshow med kule effekter, og publikum får også holde ekte steiner fra verdensrommet, inviterer arrangørene.