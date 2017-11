Her har det vært skole i hundre år

Nyheter

Lørdag 21. oktober heiste vi flagget ved Markabygda Montessoriskole. Vi feiret 100 år med sammenhengende skole, i det samme bygget som ble tatt i bruk 5. og 6. november i 1917. Fra 1852 hadde det vært fastskole på Bergenget i Markabygda. Utvidelse av skoleåret gjorde at det gamle skolebygget ble for lite og en måtte tenke nytt. Da som nå var det heftige diskusjoner om både hvor en ny skole skulle ligge og hvordan den skulle bygges. Den gangen var det ikke om å legge ned skoler, det skulle bygges nytt slik at flest mulig fikk et godt skoletilbud. Skogn skolestyre besluttet i 1913 at det skulle bygges 6 nye skoler. Skogn herredsstyre fikk saken til behandling og i de neste 10 årene ble saken stadig diskutert.

Fra Sole til Markabygda

Den første av disse som ble åpnet var Sole skole i Markabygda. I 1960 fikk skolen navnet Markabygda skole.

Etter mange års dragkamp ble Markabygda skole lagt ned våren 2004. Den samme høsten kunne kretsen ønske velkommen til Markabygda Montessoriskole. Skolen er nå den eneste som er igjen av skolene som etter hvert ble bygd som et resultat av vedtaket i Skogn skolestyre.

Skolen var et samlingspunkt i bygda den gangen og det er den fortsatt. Lørdag 22. oktober møtte folk opp til «Åpen skole.» Elevene fikk vist foreldre, tanter og onkler, besteforeldre og andre interesserte hvordan en arbeidsdag i en montessoriskole kan gjennomføres.

I gamle dager

Martin Friberg åpna opp museet sitt i Nordenget. Der er det mye å se på. I andre etasje av det nye bygget har han innredet et klasserom omtrent slik det så ut for 100 år siden. Elevene fikk prøve klasserommet og vi laget noen små rollespill med «gammeldags skole» Noen fikk i oppdrag å pugge budene med forklaring, noen måtte lese høyt fra gamle lesebøker. De måtte reise seg og stå pent ved pulten når de skulle høres. De fikk også prøve seg på løkkeskrift og skriving med penn og blekk. Elevene i mellomtrinnet fikk også ei skje med tran, nesten alle greide en liten smak. Ute var det gamle leiker fra skolegården. Hans Hallan har i årets bok fra Levanger Historielag skrevet om skolen. Han var sammen med oss og fortalte litt om skoleutvikling i Markabygda.

100 år er verd ei feiring og dagen ble avsluttet med sodd, sviskegrøt og jubileumskake i Halltun. Neste del av jubileumsfeiringa blir» Allsangkveld» i Markabygda kirke fredag 24. november. Velkommen tilbake da.