Sjekker utbyttet av læringen i verdalsskolen

Nyheter

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag varsler på sine nettsider at de 4. desember mellom klokken 08.00 og 16.00 skal gjennomføre «tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen».

Det skjer ved Vuku oppvekstsenter.

– Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller de pliktene som de er pålagt i eller i medhold av opplæringsloven. Tema for tilsynet med Verdal kommune er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, som er ett av tre hovedområder i felles nasjonalt tilsyn for 2014-2017, heter det i meldingen.

Det er altså langt mindre dramatisk enn det kan høres ut som. Tilsvarende tilsyn er gjennomført over hele landet, og Verdal er blant de siste kommunene i Nord-Trøndelag som får besøk av Fylkesmannen.

Ifølge en omtale av tilsynet i Trønder-Avisa for en ukes tid siden, skal Verdal kommune i løpet av første halvdel av november sende inn egenvurderingsskjema og ulike dokumenter, mens Fylkesmannen under besøket i Vuku i desember skal foreta intervju av elever, foreldre og ansatte ved skolen.

Tilsynsrapporten blir klar før jul, og da blir det klart om Verdal kommune følger loven eller må rette opp ting ved opplæringen.