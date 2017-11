Ble boende i denne byen - men har fortsatt en fot i Verdal

Nyheter

Halden Arbeiderblad hadde før helgen et aldri så lite portrett av en verdaling, i anledning at han fyller 80 år 6. november, altså i dag.

Morten Tiller er glad for at han fortsatt er i form til å reise, lese og være et samfunnsengasjert menneske.

Havnet i Halden

Faren og bestefaren var begge malere i Verdal, men Morten valgte en annen retning. Etter gymnaset fikk han jobb som lærervikar i ett år, og det ga så mye mersmak at han begynte å studere ved Universitetet i Oslo. Der tok han norsk hovedfag, historie mellomfag og tysk grunnfag, i tillegg til pedagogisk seminar.

– Da jeg søkte jobb etter studiene fikk jeg tilbud både fra Gjøvik, Kongsberg og Halden. Grunnen til at det ble Halden var at kona hadde slektninger her og at familien hadde hytte på Larkollen, forteller Tiller til Halden Arbeiderblad.

Trivdes og ble værende

Dagens 80-årsjubilant stortrivdes ved Halden gymnas, som senere ble Christian Augusts videregående skole. Der jobbet han helt til han gikk av med pensjon i 2003.

Tiller forteller at kona Ina og han hadde en tanke om at de på et tidspunkt skulle flytte tilbake til hjemtraktene i Nord-Trøndelag, men slik ble det ikke.

– Vi ble fort kjent med folk i Halden og fant oss godt til rette, sier Tiller.

Flott utsikt

Fra eneboligen på Bratner terrasse som de bygde i 1972 kan de fortsatt nyte utsikten til festningen.

– Å flytte fra Halden er ikke lenger noe tema, men jeg har fortsatt ett bein i Verdal, fremhever han. Kontakten med hjemkommunen holder han blant annet ved like ved å bidra med artikler til Verdal historielags årbøker.

Morten Tiller trives med pensjonisttilværelsen, skriver avisinnlegg og leser bøker. Han liker også å reise og nyte livet med historie, mat og god drikke sammen med kona og venner av dem. Noen sykkelturer blir det også.