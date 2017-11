Fylkesmannen avdekket ulovlig tvang

Nyheter

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjennomført tilsyn med Stokkbakken omsorgssenter i Levanger kommune. Under tilsynet ble det avdekt ulovlig tvangsbruk, skriver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i en pressemelding mandag.

- Tilsynet er gjennomført med befaring på omsorgssenteret, intervjuer av ansatte samt gjennomgang av journaldokumentasjon. Tema for tilsynet var pasient og brukerrettighetsloven, kapittel 4A. Dette kapittelet i loven omhandler tvungen somatisk helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse. I henhold til pasient og brukerrettighetsloven er tilbakeholdelse i egen bolig ikke lov. En omsorgsleilighet er å betrakte som egen bolig - et privat hjem der du kan bevege deg fritt. Du skal ha fri adgang til og fra boligen, skriver Fylkesmannen ved fylkesoverlege Marit Dypdal Kverkild i meldingen.

Skal være frivillig

I sammendraget til rapporten står følgende konklusjon fra Fylkesmannen, som gir kommunen ett avvik:

«- Levanger kommune ved Stokkbakken omsorgssenter, sikrer ikke at nødvendig helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen, blir vurdert i samsvar med bestemmelsene om bruk av tvang.»

Avviket bryter med regelverket for tvangsbruk, sm reguleres i Pasient- og brukerrettighetsloven, samt Helse- og omsorgstjenesteloven og en rekke forskrifter.

All helsehjelp er i utgangspunktet frivillig. Tvangsbasert helsehjelp brukes først når en ikke samtykkekompetent person trenger nødvendig helsehjelp, men motsetter seg helsehjelpen. Det foreligger strenge regler for bruk av tvang.

Flere funn

Kommunen har ikke fått andre merknader i tilsynet, men rapporten viser til en rekke funn for å underbygge brudd på kapittel 4A:

- Det er ikke vurdert om foliering/frosting av ytterdører fra 1. etasje innebærer tvang overfor den enkelte beboer.Den ene utgangsdøren er foliert som et stort maleri. Av intervju fremgår det at beboerne benyttet døren før folieringen kom, men at de ikke benytter den i like stor utstrekning i dag.

- Hverken beboerne eller enkelte i helsepersonellet har egen nøkkel til porten som avgrenser sansehagen.

- Avviket beskriver en praksis om at det bor personer som vurderes av helsepersonellet til ikke å være i stand til å forlate bofellesskapet på egen hånd.

- Alle beboerne har nøkkelarmbånd/smykke som gir adgang til eget hjem/leilighet. Grunnet kognitiv svekkelse har ikke alle beboerne forutsetning for å benytte dette. Dette innebærer at de ikke har tilgang til egen leilighet/hjem. Det er ikke iverksatt alternative adgangsmetoder.

- Fylkesmannen har mottatt en bekymring fra en fastlege i kommunen om at pasienter ikke får adekvat og nødvendig helsehjelp i omsorgssentret.Under intervju uttrykker helsepersonell ved omsorgssenteret samme bekymring.

Kan ikke forlate

Rapporten viser til at det bor folk i omsorgssenteret som ikke kan forlate hjemmet. Kommunen begrunner det i intervjuene ifølge rapporten med at det ikke er forsvarlig.

- Det fremgår av journal at det bor pasienter ved omsorgssenteret som har gjentagende gitt klart uttrykk overfor helsepersonellet at de ønsker å forlate omsorgssentret. Dette gjelder spesielt fysisk og kognitivt svekkede pasienter som hverken finner ut selv eller har mulighet til å forlate bosenteret på egen hånd. Helsepersonellet Identifiserer ikke motstand og saksbehandlingsreglene i pasient- og brukerrettighetsloven blir ikke fulgt. Beboernes samtykkekompetanse blir ikke vurdert og det mangler helsefaglige vurderinger for hvorfor de må bli værende der. Av intervju fremgår det at pasientene er «demente og forstår ikke sitt eget beste». Det foreligger ikke vurderinger om pasientene må innlegges i helseinstitusjon dersom det er nødvendig for å kunne gi nødvendig helsehjelp med tvang, står det i rapporten.

Ikke vurdert samtykkekompetanse

Fylkesmannen skriver avvik etter tilsynet grunnet at Levanger kommune ikke fatter vedtak om helsehjelp med tvang. Pasientenes samtykkekompetanse er heller ikke vurdert, ifølge Fylkesmannen.

- Av tilsynsrapporten går det fram at Fylkesmannen finner flere forhold som i sum gir lovbruddet. Mange av personene som bor ved Stokkbakken omsorgssenter er kognitivt svekket, med redusert hukommelse og orienteringsevne. Noen har vansker med å bruke dørlåsene. Noen har vansker med å finne veien hjem. Tilsynet mener at det ikke er fri adgang til, eller fra, egen bolig, skriver Fylkesmannen.

Kommunen har nå frist til 1. desember med å svar Fylkesmannen på avvikene.

Stokkbakken omsorgssenter ble åpnet 24. april i år, og mottok flere pasienter som tidligere har vært pasienter ved sykehjemsavdelingen ved Skogn helsetun. Senteret har 36 nye leiligheter.