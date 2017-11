Klassetur-quizen deres ble altfor vanskelig, men de gir deg en nøtt å tygge på

Nyheter

Tirsdag 17. oktober dro vi på klassetur til Vikna. Vi dro dit i hovedsak for å besøke vindmølleparken, som vi skrev om forrige lørdag.

En annen stor grunn til klasseturen var å styrke samholdet i klassen og bli bedre kjent. Bussturen dit tok fem timer, og var fylt med sang og ukulele-spilling. Vi fikk også utdelt et ark med en quiz som vi skulle løse sammen to og to. Denne falt ikke helt i smak, fordi mange syntes den var altfor vanskelig.

Vi skulle overnatte på Val videregående skole, som er en internatskole. Der bor alle elevene hele skoleåret, og dermed fikk vi møte mange av elevene på Val. De var alle veldig hyggelige og imøtekommende.

Da vi kom fram til Val videregående skole fikk vi oss en god middag. Deretter fortsatte kvelden med biljardspilling, quiz og annen moro.

Quizen vi hadde på bussen ble rettet på Val og det ble premiering senere på kvelden. Vi fikk også muligheten til å besøke et moderne fjøs på turen, der vi fikk se på kyr. Guttene var strålende fornøyd da de fikk se hvordan en melkemaskin fungerer, mens jentene heller ville kose med kalvene.

Vi spiste også kveldsmat på Val og denne smakte. Vi fikk velge mellom alle typer pålegg, frukter og yoghurter. Det samme ble servert til frokost dagen etter, før vi reiste videre.

Vi synes vi ble veldig godt tatt imot på Val, og alle i klassen var enig om at dette var en fantastisk og fin tur. Vi gleder oss til flere klasseturer sammen.

Ann Julie Steinkjær

Kristin Strømmen