La vekt på nåde i sin siste tale

I Stiklestad kirke ble Nils Åge Aune takket av som prost søndag, før han nå går over i stillingen som prost i Strinda, Heimdal og Byåsen prosti etter 22 år i prestetjenesten i Innherred. Under avslutningsarrangementet fikk han en lang rekke takketaler fra kolleger og kjente, men fikk også takk fra musikanter han har spilt mye sammen på Innherred gjennom årene. Deriblant Petter Andreas Røstad, Villy Kvernmo og Bjørn Arild Aksnes som spilte opp i Stiklestad Nasjonale Kultursenter under den påfølgende kirkekaffen.

- Ingenting er viktigere

Under gudstjenesten i Stiklestad kirke deltok også biskop Herborg Finnset. Hun understreket alt Nils Åge Aune har fått til som prest og leder i Sør-Innherad. Men i sin hilsen under avskjedsgudstjenesten i Stiklestad, la hun også vekt på viktigheten av å være fremfor å gjøre:

- Dette har også vært et budskap du selv har formidlet mange ganger. Du er opptatt av at vi først og fremst skal være Guds barn. Ta med deg styrken som ligger i den innsikten. Ingenting er viktigere enn det, sa biskopen, ifølge kirken.no.

Uavkortet nåde

I sin siste preken som prost i Sør-Innherad, la Nils Åge Aune vekt på nåden. Det har vært hans viktigste budskap som prest, noe han gjentok i kirken søndag:

- Den er uavkortet. Den er større enn vi tror. Den kan bære oss, slik den har båret våre kjære som har gått før oss, sa han i sin tale, ifølge kirken.no.