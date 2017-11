Nå har de kastet loss

Nyheter

Innherred hadde for et par uker siden en reportasje om to godt voksne karer som ville oppfylle en stor drøm - nemlig å bli med på en lang seiltur med skoleskipet Christian Radich.

Jan Morten Svendgård fra Skogn og Terje Segtnan fra Levangernesset har mønstret så det sagnomsuste skipet som lå til kai i Las Palmas.

Vi har mottatt følgende melding fra direktør Einar Corvin i Stiftelsen Christian Radich:

Første etappe i gang

Vi har har et første døgn med god vind fra nord, og holdt en snittfart på over 9 knop.

Vi forventer å ankomme byen Mindelo på Kapp Verde lørdag morgen, og vi blir der et døgn eller to før vi setter kursen videre mot St, Marteen.

Det er til sammen 84 personer om bord, inklusive vår egen besetning. Skuta fyller 80 i år, og er i veldig god stand.

I går fikk alle lammeskank til middag, maten har allerede gjort inntrykk. Det er ikke mulig å slanke seg på Christian Radich.