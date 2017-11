Student-lederen er blitt bankfunksjonær

Nyheter

Første november hadde Kevin Hovdahl Holmi sin første arbeidsdag hos SpareBank1 SMN i Levanger.

Ulike erfaringer

Hans offisielle tittel blir finansrådgiver, men en skal vel ikke bli overrasket over at den utadvendte verdalingen også kan brukes til en del andre ting til beste for sin nye arbeidsgiveren.

Han forteller at det var to stillinger som var lyst ut. En i Verdal og den andre i Levanger.

Ved levangerkontoret så vil det etter hvert bli lagt til en del andre arbeidsoppgaver, så det var nok derfor Kevin og sjefen Olav Salater fant ut at Kevin skulle begynne ved kontoret i trehusbyen.

For det er en ung mann med mange ulike erfaringer i ryggsekken som nå trår inn i finansverden.

En ting er at han siden våren 2015 har vært studentleder ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), fra første januar 2016 for hele Nord universitet.

Så lenge det var HiNT satt han også i høyskolestyret som studentene sin representant.

Formelt sett var han nestleder fra juli i fjor, men fra juli i år var han leder for Studentparlamentet for hele Nord. Det er jo også noe å ha på CV-en, selv om det ikke ble så langvarig.

Har mange talenter

25-åringen er oppvokst i Forbregd-Lein. Trådde sine barnesko på Stiklestad skole, før ferden gikk videre litt lenger opp i dalen på ungdomsskolen i Vuku.

Der ble han valgt til kasserer i elevrådet, så det var kanskje allerede da at interessen for økonomi våknet?

Selv om det kanskje ikke er så vanlig en kombinasjon, så viste Kevin allerede i unge år et musikalsk talent.

Allerede fra åtte års alder begynte han hos sangpedagog.

- Mamma og pappa har hele tiden vært engasjert, så at de ga meg muligheten er jeg takknemlig for i dag.

Allerede som 12-åring ble han hjulpet inn i stjernehimmelen av Arnulf Haga.

Teaterhøvdingen dro med seg gutten til Namsos og audition for DDE sitt juleshow.

- Det gikk jo bra, men jeg fikk høre at jeg var den eneste på audition i etter tid, sier Kevin og ler over minnet fra den gang.

Det ble en stor opplevelse for en ung gutt. Det å være med DDE på turne er ikke alle forunt.

Ny førjulskonsert i år

De fleste husker nok også den følelsesladde kirkekonserten på Stiklestad for ett år siden. Den gjennomførte Kevin bare fire dager etter morens altfor tidlige død.

- Det er helt fantastisk Julenatt-konserten i Stiklestad kirke var fylt til randen av rørt publikum og kraftfulle røster.

Det blir ny konsert også i denne førjulen lover Kevin. Han blir ikke akkurat arbeidsledig på fritiden selv, om han nå skal sette seg inn i nye arbeidsoppgaver på dagtid også.

Han må nok innrømme at han liker å ha en del baller i luften, men har tror ikke han får det noe travlere nå enn han har hatt det som studentleder for et universitet som strekker seg fra Stjørdal til Bodø.

Derfor kan det hende han kommer hjem til vanlig middagstid enkelte dager – til huset på Trones som han har kjøpt sammen med forloveden Maria.

Skjønt – hun får nok ikke beholde han hjemme hver kveld. Til det har Kevin for mange jern i ilden – selv om han nå skal bli bankmann.